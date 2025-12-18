César Gelabert: "Soy un jugador de equipo y donde me pida el míster jugar, voy a hacerlo"

Por tercera vez en la temporada, César Gelabert ha sido nombrado mejor jugadore del mes, en este caso de noviembre. El palentino llega en su mejor estado de forma desde que viste la camiseta del Sporting. Con tres goles consecutivos en liga, apunta a cerrar el mes de dicimebre con una victoria ante el Leganés que deje al equipo en la parte alta antes del parón de Navidad.

Mejor jugador noviembre. Agradecer a la afición. Sé que este premio individual es por los votos de los aficionados sportinguistas y estoy muy feliz y contento por este premio.

Cambio dinámica. Hay siempre un mes en el Sporting, el año pasado nos pasó lo mismo en diciembre, que nos está costando un poco más. Lo importante es que el equipo ha sabido reponerse y creo que está haciendo las cosas bien. Venimos de dos victorias consecutivas, aunque perdimos la oportunidad de seguir en Copa contra un gran rival. Ahora, hemos conseguido cerrar esa etapa de derrotas de noviembre e intentar conseguir ir a Leganés para conseguir los tres puntos.

Tercer premio del mes. El año pasado vine sin prácticamente hacer pretemporada en Francia. Al venir Garitano y ponerme en esa posición, me sentí mucho más cómodo en la zona de mediapunta. Sentirse cómodo, estar bien físicamente y también la gran ayuda del equipo, porque sin ellos este tipo de premios sería imposible. Muchos goles, prácticamente, me los ha regalado Otero. Es verdad que hay que estar en ese puesto, pero creo que en el fútbol es difícil recibir un premio individual porque es un deporte colectivo y sin el equipo no haríamos nada.

Mejoría goleadora. A veces no lo sé ni yo... En la cantera del Madrid siempre hice bastantes goles todas las temporadas. Ahora se ve que estoy llegando más al área, más cómodo, tengo más libertad y estoy disparando más a puerta, que vi un dato en el que me lo pasó un amigo mío y tengo la suerte de que justamente están entrando.

Posición. Si el míster me pone en esa posición es porque piensa que es lo mejor para el equipo y donde mejor pueda ayudar. Yo me siento cómodo, no en esa posición, sino teniendo más el balón. Al final he estado cuatro o cinco años en Primera División y en Segunda, y he jugado en banda derecha, banda izquierda, mediapunta, falso nueve, incluso. Soy un jugador de equipo y donde me pida jugar el míster, voy a hacerlo.

Otero. Tengo una gran relación con él. Es una increíble persona, es un pedazo de jugador. Nos da muchísimo y lo dije la última vez que vine aquí, los compañeros somos conscientes del trabajo que hace sin balón, que no se ve, y los duelos que gana cada partido. Ya le llegarán los goles. Lo importante es generar situaciones de gol y es un jugador que en cada entrenamiento hace goles. No es un problema para nosotros.

Confianza. Lo estaba pensando hace poco, este es el año que más goles he hecho en el fútbol profesional. Cuando tienes la suerte de hacer tres jornadas consecutivas de goles, tienes más confianza a la hora de chutar la puerta. Crees que va a entrar antes el balón, pero soy un jugador de equipo, me da igual hacer los goles. A mí lo importante es que sumemos los tres puntos y que meta el que sea para poder ayudar al equipo.

Copa del Rey. Ayer vi unos cuantos partidos, vi que los equipos de segunda y los que pasaron. Hablaba muy bien de la categoría que estamos, lo competitiva que es. Jugar contra equipos de primera y pasar una eliminatoria es difícil, mira el otro día, lo que nos costó. Venía un buen equipo, que aunque en la clasificación esté en la zona baja, creo que va a ser un equipo que va a quedar mitad de tabla por arriba. Tiene una plantilla enorme, y creo que muchas veces en ese juego combinativo, en ese físico de los centrales, se nota la diferencia. El Valencia estuvo bastante bien, no nos dejó casi opciones. Es verdad que ese gol anulado nos hubiese dado alas en el partido, o la ocasión que tuvo Gaspi.

Estado físico. Tuve un golpe el otro día en el partido de Granada, y el míster habló conmigo y me dijo que lo mejor era llegar fresco al partido del sábado y estar al 100% ese día. Me encuentro bien. Es un golpe simplemente, en el fútbol alguna vez hay que medir un poco las cargas. Llevo disponible en todos los partidos de liga hasta ahora y voy a llegar en perfectas condiciones para el día de Leganés.

Acabar el año bien. Sabemos que venimos de dos victorias importantes y sabemos del mes de noviembre que tuvimos. Engaño si digo que no tenemos una confianza total en que creemos que nos va a salir bien el trabajo que estamos haciendo. Vamos a intentar conseguir los tres puntos del Leganés, sabiendo que es un gran equipo, aunque ahora nos esté bien en la clasificación, sabemos el potencial que tiene y los jugadores que tiene.

Regularidad. Esta liga, no solo el Sporting, creo que el otro día la Almería pierde en casa con el Burgos, el Dépor pierde en casa con la Real Sociedad B. Es lo que tiene de bonito esta liga. Hay que ir a todos los campos complicados, puedes perder cualquier día, puedes ganar cualquier día. Por eso una de las mejores ligas, la Liga Hypermotion. Ese tipo de ligas para nosotros nos favorece porque le da mucha visibilidad porque no solo son competitivos los tres que van a subir a final de año. En el Sporting tenemos que buscar un poco más de estabilidad, la estamos consiguiendo en estas últimas dos jornadas y qué mejor hacerlo que consiguiendo la tercera victoria en Leganés e irnos a Navidad en los puestos de arriba.

Brian Oliván. Le conocemos todos la trayectoria que tiene, ha jugado en el Mallorca, que ha jugado en el Espanyol. Es un gran lateral izquierdo, con recorrido y que puede jugar de lateral izquierdo y de carrilero. Hoy no he podido compartir mucho tiempo con él porque llegó ayer. Le tenemos que dar un poco de tiempo de adaptación. No es fácil llevar a un sitio y que en el primer partido, que sé que es lo que se le va a demandar, ya hacer cosas grandes, que ojalá sí. Hay que tener esa calma con él para que demuestre esa trayectoria que ha tenido en el mundo del fútbol, que es muy difícil.

Deseo para 2026. Salud, paz y que nos dé puntos para que el Sporting pueda estar lo más arriba posible a final de temporada.