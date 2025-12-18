Irarragorri cierra un viaje clave en la gestión de Mareo

Alejandro Irarragorri remató ayer un viaje clave para el proyecto del Grupo Orlegi en el Sporting. El dueño del club rojiblanco finalizó en Mareo sus últimas reuniones en Gijón. En principio, el mandamás abordará ahora otros asuntos de su agenda, ya fuera de la capital gijonesa. A mediodía, Irarragorri ya se había despedido de los directivos del club gijonés.

En menos de una semana, Irarragorri ha tomado decisiones de mucho calado durante un viaje a Asturias enmarcado en el contexto de la junta general de accionistas.

El máximo ejecutivo de Orlegi Sports, que ha apoyado en primera persona al proyecto en dos encuentros en El Molinón, ha adoptado medidas drásticas en Mareo para enderezar el rumbo del proyecto deportivo, con el traslado de José Riestra para liderar la presidencia ejecutiva del club rojiblanco. Este movimiento ha provocado que David Guerra salga del foco y asuma ahora el control del área de negocio.

Además, Irarragorri, respaldado por Martín Hollaender y Alfonso Villalva, consejeros de Orlegi Sports, ha mantenido distintas reuniones con los miembros del comité de dirección del Sporting en los últimos días, así como con el entrenador, Borja Jiménez, con quien compartió una cena para intercambiar impresiones y tratar la actualidad.