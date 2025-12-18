Oficial: el Sporting anuncia el fichaje de Brian Oliván
El lateral izquierdo llega con un contrato hasta final de temporada con opción a una más, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA
En la sesión de este jueves por la mañana ya se ejercitó a las órdenes de Borja Jiménez
Confirmado. El Sporting incorpora a su primer refuerzo invernal tras anunciar el fichaje de Brian Oliván, en una operación que adelantó LA NUEVA ESPAÑA.
El lateral izquierdo ya se entrenó esta mañana junto al resto de la plantilla minutos después de que el club hiciera oficial su incorporación.
Todavía es pronto para barajar si estará disponible ante el Leganés, tendrá que barajar el míster rojiblanco en base a las dos sesiones de entrenamiento que le quedan antes de viajar a Madrid
El Sporting incorpora a Brian Oliván hasta el final de la presente temporada con la opción de prolongar el contrato un año más.
Oliván se formó deportivamente en las categorías inferiores del FC Barcelona. Además, ha jugado en clubes internacionales como el Sporting de Braga o el CSKA de Sofía y en clubes españoles como el Cádiz CF, el Girona FC, el RCD Mallorca o el RCD Espanyol.
El catalán ha disputado 75 partidos en la máxima competición española, en la que anotó 2 goles y dio 9 asistencias; 137 encuentros en Segunda División, con 8 asistencias; y 20 encuentros en la Copa del Rey.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: 'Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros
- Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
- Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico
- Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región
- La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
- La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura