Oficial: el Sporting anuncia el fichaje de Brian Oliván

Confirmado. El Sporting incorpora a su primer refuerzo invernal tras anunciar el fichaje de Brian Oliván, en una operación que adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

El lateral izquierdo ya se entrenó esta mañana junto al resto de la plantilla minutos después de que el club hiciera oficial su incorporación.

Todavía es pronto para barajar si estará disponible ante el Leganés, tendrá que barajar el míster rojiblanco en base a las dos sesiones de entrenamiento que le quedan antes de viajar a Madrid

El Sporting incorpora a Brian Oliván hasta el final de la presente temporada con la opción de prolongar el contrato un año más.

Oliván se formó deportivamente en las categorías inferiores del FC Barcelona. Además, ha jugado en clubes internacionales como el Sporting de Braga o el CSKA de Sofía y en clubes españoles como el Cádiz CF, el Girona FC, el RCD Mallorca o el RCD Espanyol.

El catalán ha disputado 75 partidos en la máxima competición española, en la que anotó 2 goles y dio 9 asistencias; 137 encuentros en Segunda División, con 8 asistencias; y 20 encuentros en la Copa del Rey.