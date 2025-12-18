Las primeras Copas entre Sporting y Valencia

Sporting y Valencia se cruzarán por décima vez en la Copa. Históricamente no le fue mal a los rojiblancos, imponiéndose en cinco ocasiones. La primera vez que se enfrentaron fue en el torneo copero de la temporada 1923. La edición contó con la presencia de ocho clubes en calidad de vencedores de sus respectivos campeonatos territoriales. Quedaron fuera los campeones de Cantabria y Aragón, al no estar reconocidos sus campeonatos regionales por la Federación Española.

Formación del Sporting en el partido de vuelta de la Copa ante el Valencia en 1923. De pie, por izquierda, Germán, Candasu, Arcadio, Morilla, Virgilio, Corsino y Bolado. Agachados, Amadeo, Palacios, Manolín Argüelles y Salas.

El Sporting participó como campeón de Asturias y en la primera ronda quedó emparejado con el Valencia, debutante ese año en la competición de Copa. No le fue demasiado bien al Sporting en el partido de ida en tierras valencianas disputado el 25 de marzo. El conjunto asturiano cayó por 1-0 ante el campeón levantino en un partido calificado por la prensa de la época como paupérrimo. No ayudó el estado del terreno de juego, embarrado por las fuertes lluvias que había sufrido la capital del Turia por esas fechas.

Para evitar la suspensión del encuentro, se acordó echar serrín sobre el pobre césped del campo valenciano. Sirvió de poco. El partido se disputó casi íntegramente en el centro del campo, apenas se disparó a puerta y escasearon las ocasiones de gol en uno y otro bando, aunque tuvieron mayor empuje los jugadores del equipo valencianista. El único gol del partido fue obra de Montes y por los rojiblancos destacaron Meana y Manolín Argüelles.

El encuentro de vuelta disputado en El Molinón el 8 de abril, sólo tuvo un tono: el rojiblanco. Los asturianos vencieron por un rotundo 6-1, con una goleada que pudo ser mayor y con el tanto del honor valenciano logrado en las postrimerías del partido por Montes. Los tantos gijoneses fueron obra de Germán, en dos ocasiones, Corsino, Arcadio, Bolado y Morilla, pero, como quiera que por aquellos entonces la diferencia de goles no se tenía en consideración, se jugó un encuentro de desempate en el campo de Teatinos, en Oviedo. Fue el 11 de abril y los asturianos volvieron a imponerse de forma clara, esta vez por 2-0 con tantos de Bolado y Palacios. El conjunto sportinguista se clasificaba por segunda vez en su historia para las semifinales coperas. Su rival sería el campeón de Cataluña, el Europa. El conjunto de Gràcia había conseguido imponerse a los todopoderosos Español y Barcelona en su torneo doméstico, y también se mostró superior al conjunto asturiano en ambos partidos de la semifinal. 3-2 en Barcelona y 1-2 en Gijón pusieron fin a las ilusiones rojiblancas. El Europa caería en la final ante el Athletic Club de Bilbao. El Sporting tardaría cincuenta años en volver a disputar una semifinal de la Copa. Fue en 1973 y el equipo gijonés caería en esta ocasión ante el Castellón, quedando a un paso de la final de un trofeo que se también se llevaría el "rey de Copas" bilbaíno.