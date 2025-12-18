El Sporting se sitúa a 216 carnés de completar el tope de 24.000 abonados

A falta de dos semanas del cierre de la campaña de abonados de mitad de temporada, el Sporting anunció que quedan tan solo 216 abonos por vender. El club ha fijado el objetivo de llegar a los 24.000 socios antes de la fecha de finalización, que será el próximo viernes 2 de enero. La campaña de verano se cerró con 23.547 socios, una cifra que marcaba los mejores datos desde la llegada de Orlegi al club y tras una temporada en la que el equipo volvió a mirar a la parte baja de la tabla.

No obstante, la afición volvió a demostrar su lealtad animada también por fichajes como el de Dubasin o Gelabert que están siendo de lo más destacado de la categoría hasta el momento. De lograr los 24.000 abonados, se superaría con creces los números alcanzados en la pasada temporada, donde se llegó hasta los 22.873 socios.

Pero no solo en El Molinón los seguidores se mantienen fieles, está previsto que para mañana en Leganés la Mareona vuelva a hacerse notar, con una importante representación en Butarque. El club madrileño habilitó en su tienda online entradas disponibles para el partido en los sectores más próximos a la zona visitante, donde se ubicarán los 254 socios que consiguieron las entradas que cedió el Leganés para vender a través del Sporting.