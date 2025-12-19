Anécdotas con Mourinho y el secreto del ascenso de los Guajes en la presentación del último libro de Gerardo Ruiz

Pocas personas hay que puedan juntar en una misma sala a futbolistas de la talla de Eloy Olaya, los hermanos Ablanedo, Javi Fuego, Cote, Nacho Cases, Míchel, Chus Bravo, Iván Hernández, Iñaki Eraña, Ciriaco, Andreu, Sergio Sánchez, Pedro, Tomás o incluso Miguel de las Cuevas —que confesó que se había ausentado del entrenamiento del Orihuela, equipo del que es míster desde hace dos semanas, para viajar a Gijón—.Gerardo Ruiz es una de ellas. El que fuera preparador físico del Sporting durante once años, coincidiendo con los dos últimos ascensos, reunión ayer en El Molinón a ilustres futbolistas, amigos del fútbol y de la vida para presentar su 23ª. publicación: "Genética sportinguista, sufrir en Mareo para disfrutar en El Molinón".

"Veo a mucho futbolista y eso quiere decir que correr no es tan malo", comenzó diciendo Ruiz, en un acto presentado por José Ramón Rodríguez. El gijonés sigue manteniéndose fiel a esa escuela de preparación que llevó al Sporting a conseguir grandes logros. "La genética es algo que se hereda y los que pasan por Mareo adquieren una serie de virtudes como el sentido de pertenencia, una forma de entrenar intensa y la competitividad", enumeró el preparador físico, explicando el título del libro.

Esta nueva publicación recoge, además de la historia del Sporting y parte de la suya, vivencias de los jugadores y trabajadores con los que coincidió en su etapa de rojiblanco, un apartado específico que "conecta la ciencia con el entrenamiento" y varios capítulos en el que se desgrana parte del éxito del Sporting de los guajes: "Están todos los microciclos, todos los entrenamientos, ejercicios y tiempos del equipo que subió a Primera con Abelardo", desveló. "Fue mi primera etapa como entrenador profesional y fue clave, un preparador físico adelantado a su época", encumbró Abelardo, que también destacó de Gerardo que "era todo optimismo".

Para Joaquín Alonso, la historia de Gerardo va más allá del fútbol. "Lo conocí también a raíz de la difusión que hizo de los deportes autóctonos. No lo tuve de preparador, pero seguro que nos hubiera hecho mejores futbolistas", explicó la leyenda rojiblanca.

El punto de vista de los jugadores sobre la metodología de Gerardo Ruiz lo aportaron Miguel de las Cuevas: "Más que un entrenador era como un padre y un amigo", resumió el alicantino, secundando las palabras de Javi Fuego: "Fue un referente deportivo y es un referente humano. La sabiduría es global y Gerardo podría dar una masterclass actualmente", afirmó Fuego.

El evento contó con una masterclass explicando algunos de los entresijos del libro, pero como buena reunión de amigos que se precie, acabó llena de anécdotas, entre ellas, una de Mourinho el día de la victoria en el Santiago Bernabéu. "Sufrimos mucho, pero al terminar el partido vino Mourinho al vestuario a darnos la mano uno por uno y eso que habíamos tenido nuestros problemas en el partido de ida", narró Ruiz.