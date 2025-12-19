Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón, sobre Brian Oliván: “Está en condiciones de jugar”

“No más preguntas de Brian (Oliván). Leganés”, bromeaba Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón, en sala de prensa. El entrenador subrayó este viernes, ante los medios de comunicación, la importancia del encuentro en Butarque.

Estas fueron todas las declaraciones del técnico rojiblanco:

Brian Oliván. “Viene de entrenar. Lo hemos visto bien. Si creemos que debe jugar, puede hacerlo perfectamente. Por eso lo hemos incluido. Estamos trabajando con él. Ayer entrenó por la tarde. Hay un plan para que pueda ayudarnos lo antes posible. Viene con buena base. Ha estado entrenando estos meses con un equipo de forma habitual. Lo único que falta es que coja el ritmo de competición. Contentos con su incorporación. Es un perfil diferente. Ha conseguido ascensos. Puede jugar con altura, como Pablo García, en línea de cinco. Estamos muy contentos”.

Rotación en Copa. “Nosotros el otro día jugamos con la pareja de centrales que fue habitual. Jugaron Gaspar y Queipo. No nos dio, pero el equipo compitió bien. Nos dio para no pasar, pero teníamos enfrente a un equipo que lleva muchos años en Primera. Nos duele caer eliminados”.

Descartes para enero. “Pueden ser los que hayan participado menos. No siempre sucede lo que una parte quiera, en este caso el club. También es lo que los jugadores puedan demandar. El tema del mercado empieza y habrá que valorar cada situación y valorar si hay jugadores que son activos para el club pero que igual no pueden aportar. Lo mejor es que vayan a otro sitio”.

Kembo. “El tema de Kembo es una decisión técnica”.

Diego Sánchez. “Está siendo nuestro lateral y va a ser así. Ha hecho méritos para ganarse esa credibilidad. Diego tiene polivalencia. Le ayudará a seguir siendo igual de importante”.

Dubasin y Gelabert. “Están bien. Dubasin fue un tema de minutaje. Los servicios médicos desaconsejaron que jugara tres partidos en siete días. Llegan en perfecto estado”.

Regreso a Leganés. “No he pensado en la vuelta. Me emociona todo. Son muchos recuerdos. No le he dedicado mucho tiempo. Estamos muy centrados en el análisis del Leganés, en intentar volver a ganar y en intentar llegar a esa cifra de 30 puntos, que es nuestro único objetivo. Será un día especial y emocionante, pero lo único que quiero es que gane mi Sporting y, a partir de ahí, desear lo mejor al Lega”.

Fondo de armario. “Desde nuestra llegada hay jugadores que no eran habituales y ahora están jugando. Lo normal es que el minutaje siempre sea parecido. Hay gente que participa mucho y otros poco. Pero no solo en esta plantilla. Estamos en valores de minutaje bastante normales”.

Situación de Leganés. “Me sorprende la situación. Están diseñados para ascender. Tienen muy buenos jugadores. No han iniciado bien. Les ha costado un poquito. Han tenido lesiones. Pero es un equipo hecho para ascender, con muy buenos jugadores que darán la vuelta a la situación. Espero que a partir del domingo. Con Igor han cambiado su estructura: están jugando 4-4-2 y más directo. Cissé y Diawara tienen mucho recorrido, buen pie y giro individual. Franquesa está de vuelta y es uno de los mejores laterales. De la Fuente y Diego, Juan Cruz, Jorge Sáenz, Rubén Peña, Melero… tienen muy buenos jugadores. Duk, por fuera… es una plantilla muy completa. Tienen muy claro cómo contragolpear por fuera, con gente rápida. Es muy buen equipo”.

Queipo. “Eso es un trabajo de él. Le ha dado la vuelta a la situación a base de trabajo. El otro día probablemente fue el mejor. Es mérito suyo. Nosotros solo hicimos ponerle. En su cabeza no pasa salir en este mercado”.

Valoración individual de sus primeros meses. “Hago una valoración positiva. Cada 15 días tengo la suerte de trabajar en El Molinón. Estos diez partidos que llevamos aquí los números no son los mejores, pero son bastante buenos. Hay que seguir mejorando, ser más constantes, tener mejores números. Desde el primer día tratamos de demostrar que nos vamos a dejar la vida. En líneas generales, contento. Quedan muchos meses, ojalá que podamos afrontarlo con serenidad para no pasar los apuros del año pasado. No miro a largo plazo”.

¿Qué le pide a 2026? “No tengo la sensación, por lo menos en mi periodo. La gente siempre dice que esta categoría es así, pero es que es la realidad: puedes ganar tres y luego no ganar cinco. Es una categoría muy igualada. Pasas por momentos y por rachas”.