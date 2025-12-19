Borja Jiménez prevé un giro en el Sporting en Butarque: los planes en Leganés

Borja Jiménez prevé un importante giro en el sistema con vistas al importante encuentro que el Sporting afronta esta tarde (18: 30 horas, Movistar) en Butarque, estadio al que regresa y que le recibirá seguro con un inmenso cariño tras conseguir devolver al Leganés a la elite del fútbol nacional. Aprecia el entrenador abulense que el partido es sumamente importante; no por una cuestión sentimental, sino más bien por la oportunidad de confirmar la candidatura del proyecto a los puestos de play -off antes de despedir el año. Por eso, ya evitó en el encuentro entre semana de Copa del Rey sobrecargar las piernas de varios de los jugadores que apuntan a ser esta tarde titulares en Butarque.

Borja se plantea cambiar el sistema (pasar de un 4-2-3-1 a un 4-4-2). E introducir a más futbolistas por dentro para reforzar la medular. ¿Cómo? Pues situando un doble pivote con Jesús Bernal y Nacho Martín. Y, a la vez, ubicando en las bandas a dos jugadores que tienden hacia pociones más interiores como Gelabert (en la derecha) y Corredera (en la izquierda). Arriba, mientras, el equipo saldría con Otero y Dubasin, que parece recuperado al 100% y tiene muchas opciones de comenzar la batalla como titular.

Esta variante, entienden a nivel interno, permite abrigar al equipo más por dentro para combatir a uno de los mejores centros del campo de la categoría como el que tiene el Leganés con ese doble pivote físico que componen Cisse y Diawara, en la agenda del Sporting el pasado verano. Además, permite movilidad. Corredera puede comenzar en la izquierda, aunque también ayudaría como un tercer centrocampista. Como Gelabert, que tiene siempre a reforzar la medular aunque se tire a una banda, en este caso a la derecha. Gaspar Campos, mientras, sería suplente tras ser titular en el partido ante el Valencia de Copa. El único que repetiría en el once sería Pablo Vázquez, que apunta a jugar con Curbelo en la zaga. La gran noticia de la convocatoria estuvo en la presencia de Brian Oliván. Con apenas dos entrenamientos con el equipo, Borja decidió llevarse al lateral izquierdo a Madrid e incluso dejó abierta la posibilidad a que se estrene con la camiseta del Sporting. Entienden en el club que no hay tiempo que perder con Oliván, que lleva casi un año sin competir y a quien se observa como un fichaje de suma importancia para el equipo.

Riestra, en México. José Riestra no podrá estar en Butarque para liderar la representación institucional del Sporting al estar ultimando todos los detalles en México para mudarse de forma definitiva a Asturias, en principio a partir de enero. Alejandro Irarragorri también se encuentra ya fuera de España. David Guerra e Israel Villaseñor serán, por lo tanto, los ejecutivos que lideren la representación del Sporting en Butarque.

