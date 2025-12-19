Guerra, en el brindis de Navidad del Sporting: "En 2026 esperamos cumplir los objetivos"

"Esperamos cumplir los objetivos deportivos e institucionales del Sporting en 2026", afirmó ayer David Guerra, vicepresidente del Sporting, durante el brindis de Navidad del club con los medios de comunicación, entre los que estuvo invitado LA NUEVA ESPAÑA. David Guerra estuvo acompañdo por Joaquín Alonso, relaciones institucionales, José Antonio Redondo, exrojiblanco, Borja Jiménez y Sergio Nieto, entrenadores de los dos primeros equipos del club. El ejecutivo, que respaldará hoy al equipo rojiblanco en el encuentro ante el Leganés en Butarque, mandó un mensaje optimista con las expectativas del club y quiso reconocer la fidelidad de la afición, a la que volvió a agradecer su apoyo. Guerra evitó mensajes catastrofistas a la hora de hacer balance de un 2025 que ha sido un año duro para la entidad rojiblanca y marcado por la inestabilidad, con hasta tres entrenadores y movimientos importantes en la estructura que han alcanzado a puestos de relevancia.

"El club sigue dando pasos", subrayó David Guerra en un encuentro que se extendió durante espacio de una hora. La actividad del primer equipo en Mareo contará con un pequeño paréntesis tras la visita de esta tarde al Leganés. La plantilla rojiblanca comenzará sus vacaciones de Navidad tras el encuentro en Butarque, momento en el que los jugadores dispondrán de unos días de descanso.