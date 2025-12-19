El plan de Oliván para llegar en forma tras el parón de Navidad

La primera incorporación de invierno ya es una realidad. El Sporting anunció ayer por la mañana el fichaje de Brian Olivián que, minutos después de la confirmación, saltaba al campo 2 de Mareo para ejercitarse junto al resto de la plantilla. El lateral izquierdo llegó el miércoles a la ciudad para estampar su firma en el contrato y convertirse en rojiblanco hasta el final de temporada, con la opción de ampliar su vinculación una más en caso de ascenso. Esta operación, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, supone el primer refuerzo invernal antes de que dé comienzo el mercado de fichajes de enero.

Oliván, que se encontraba sin equipo desde que terminó su contrato con el Espanyol la campaña pasada, ya está a las órdenes de Borja Jiménez para apuntalar el carril izquierdo, un fichaje que podría generar una reorganización de la zaga. No es descartable su presencia en Leganés, aunque será Borja Jiménez el que decida si está en perfectas condiciones —ha estado ejercitándose estos meses con el Constancia de Inca— o si todavía es pronto y tiene que sumar sesiones para ganar ritmo competitivo. Sorprendió al completar su primer día ejercitándose junto a sus compañeros.

El encuentro de mañana en Madrid será el último antes del parón de Navidad y la oportunidad perfecta para cerrar un mes de diciembre sin derrotas en liga. El defensa catalán entrenó con normalidad junto al resto de miembros de la plantilla que suma a todos sus integrantes, a excepción del lesionado de larga duración Mamadou Loum y añadiendo a los canteranos Alex Diego, Ordóñez y Manu Rodríguez.

La llegada de Oliván abre la puerta a posibles salidas en la zaga, apuntando a una cesión de Kembo, y a que Diego Sánchez pueda volver a actuar de central si así lo considera el míster rojiblanco. También añade más experiencia, necesaria para la segunda parte de la temporada donde se deciden los objetivos marcados en verano, y un perfil diferente al que ya se tenía, con capacidad de llegar arriba con criterio y balones al espacio y la posibilidad de poder adelantar la defensa aprovechando su velocidad, positiva a la hora de replegar, uno de los problemas que acusaba la zaga y que se mostró en el encuentro ante el Valencia.

El catalán aterriza en Gijón con una trayectoria de 75 partidos en Primera División, en donde sumó dos goles y nueve asistencias, y 137 de Segunda, con ocho asistencias. También atesora 20 encuentros de Copa del Rey. Su última etapa la vivió con el Espanyol, donde hace dos temporadas celebró subir a Primera tras un play-off que se enfrentó primero al Sporting y luego al Oviedo, disputando los cuatro encuentros, uno de titular. No fue el único ascenso de Oliván, que también lo consiguió con el Mallorca en la 2020-21 de forma directa y siendo titular indiscutible.

Con la ventana de incorporaciones ya abierta, la hoja de ruta de la dirección deportiva del Sporting pasa por apuntalar la parcela ofensiva al mismo tiempo que se va dando salida a algunos jugadores que no han tenido el rendimiento esperado o la posibilidad de sumar minutos. Todo ello, sin olvidar que todavía queda un encuentro para cerrar el año entre los gallos de la categoría y firmar un mes de diciembre sin dejar puntos en el camino.