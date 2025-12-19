La previa del Leganés-Sporting por Josu Uribe: Decepción y peligro

Llega la jornada número 19 de Segunda División, última antes del parón navideño, lleva a los asturianos a visitar Butarque para enfrentarse al CD Leganés. Temporada histórica la que vivieron los pepineros, con un magnífico ascenso a Primera División y una campaña en la que compitieron con una enorme dignidad, incluso con la vitola de ser el único equipo capaz de llevarse los tres puntos del feudo del campeón, el FC Barcelona, para descender en la última jornada, pero con el reconocimiento del mundo del fútbol a un buen trabajo. Siempre es difícil el año posterior al descenso y la vuelta a la categoría de plata por varios aspectos. El primero, por la imperiosa necesidad de la propiedad de recuperar la categoría para mantener los ingresos económicos; en caso contrario, se reducen notoriamente. Para ello, los madrileños tienen el límite salarial más alto de la categoría.

El segundo afecta a lo estrictamente futbolístico, a los principios de juego que se manejan en esta categoría, donde los duelos y las disputas, junto a las segundas jugadas, marcan un fútbol más tosco, muy diferente a la calidad y velocidad que se maneja en la élite. Un fútbol donde no vale solo con un mayor poder técnico y una buena toma de decisiones; es un fútbol en el que, si no corres y no mantienes un nivel de intensidad y agresividad alto, te puede ganar cualquiera, y el Lega todavía no ha encontrado el camino correcto.

Paco López fue el encargado de manejar el timón del equipo con el único objetivo claro del ascenso, pero nunca encontró un patrón de juego que le llevase a mantener una línea regular, lo que provocó su destitución, siendo sustituido de manera interina por el técnico del equipo filial, Igor Oca, debutando la pasada jornada en casa del líder con un buen resultado y, sobre todo, con una magnífica puesta en escena. Un equipo al que le cuesta un mundo ganar: solo una victoria como local ante el Málaga, pero no es un conjunto fácil de derrotar, acumulando muchas igualadas y con un buen balance de goles encajados para ser un equipo casi en posiciones de descenso. Quizás sorprende mucho más cómo, con el potencial ofensivo que tienen, han conseguido tan pocas victorias y tan pocos goles. Ante la falta de resultados, alternaron distintos modelos de juego, pero sin conseguir sacar rendimiento a ninguno. Pasaron jornadas jugando con un 1/5/3/2 para continuar con estructuras tan diferentes como el 1/4/3/3 y el 1/4/2/3/1.

Llegaron a ser a principio de temporada un equipo muy jugón, pero ante la falta de resultados pasaron a ser mucho más directos y verticales: demasiadas variantes y poca efectividad, demasiadas inestabilidades para obtener buenos resultados. En la portería, Juan Soriano, junto a Yáñez, para mí uno de los mejores de la categoría: experiencia y nivel sobrado.

Una línea defensiva con jugadores con minutos en Primera División, como Sanz y Franqueza, junto a incorporaciones de nivel para la categoría como Peña (Osasuna), Miguel (Levante), Marwel (Córdoba) y Aguilar (Albacete). En la posición de pivotes mantienen a Cissé, que despachó una magnífica temporada en Primera División como hombre clave en la recuperación y el equilibrio, junto a dos incorporaciones de categoría como Melero (Almería) y Diawara (Eldense). Junto a ellos, tres hombres con muchísimo fútbol para llevar las transiciones y el ritmo de juego, como son Óscar Plano, Juan Cruz y Roberto López. Dos jugadores exteriores muy peligrosos como Duk y Naim, que, aparte del desequilibrio y la velocidad, son capaces de tener buena relación con el gol.

Dejan la posición de punta de referencia a dos hombres de la temporada pasada, como son Diego García y De la Fuente, junto a la incorporación de Álex Millán (Cartagena), todos jugadores que se manejan muy bien en zonas de finalización y con buena relación con el gol, aunque el nivel de juego del equipo, junto a una situación deportiva inesperada, ha hecho rendir a muchos futbolistas por debajo de su nivel. Partido muy especial para el míster Borja Jiménez, después de vivir momentos muy bonitos en el club madrileño y ser parte importante de su historia deportiva.

Partido muy importante para el Real Sporting, que, de conseguir su tercera victoria consecutiva y segunda fuera de casa, daría un enorme golpe encima de la mesa, situándose en el parón navideño en una magnífica situación, impensable hace unas jornadas. No deben olvidar los rojiblancos que lo que les ha hecho recuperar sensaciones y resultados no es un fútbol de salón, sino un equipo compacto que ha reducido sus errores defensivos y ha sido capaz de mantener la portería a cero, siendo un equipo muy solidario en sus esfuerzos y aprovechando la calidad de sus jugadores de ataque para ganar.

Importante aprovechar la mala situación anímica y deportiva de un rival que está muy por debajo de su nivel en juego y resultados, pero no se debe olvidar que tienen muy buenos jugadores, muchos con minutos en la máxima categoría. Cierto es que hoy día es un equipo decepcionante en su rendimiento, pero a la vez también puede llegar a ser muy peligroso…

Feliz Navidad.

A disfrutar.