Borja Jiménez, tras alcanzar los 30 puntos: “Este equipo tiene derecho a soñar”

Borja Jiménez se fue muy contento tras la victoria del Sporting (0-1) en Butarque.

Análisis. "Ha sido un partido muy igualado. Entramos bien, con alguna transición muy buena y situaciones claras, pero ellos también tuvieron opciones, como la parada de Yáñez. En líneas generales fue equilibrado. Nos sentimos incómodos, sobre todo en el tramo final de los primeros 20 minutos, porque nos costó defender la acumulación por dentro del Leganés. En la segunda parte nos ordenamos en un 4-2-3-1 y volvimos a sentirnos cómodos desde el inicio.

Cambios. "Los cambios fueron para refrescar la parte de arriba, que no estuvo tan fina como otras veces. Gelabert tenía alguna molestia y quisimos renovar los tres mediapuntas y buscar alguna transición con la velocidad de Dubasin, y nos salió bien. La ocasión de Curbelo al final se la merece porque trabaja mucho en silencio. Estamos muy contentos por el resultado y por alcanzar los 30 puntos".

¿Qué le pide a 2026? "Sobre todo salud. El equipo ha competido muy bien con los jugadores sanos. Hemos ganado todos los partidos teniendo a todos disponibles. Buscaremos mejorar y, si podemos hacerlo, lo haremos, pero hay que poner en valor lo que están haciendo estos futbolistas. Hablar tanto del mercado cuando vienes de ganar seis de once partidos es faltarles un poco al respeto"

¿Habrá refuerzos? "Probablemente, porque siempre se trabaja para mejorar, pero estamos muy contentos con la gente que nos ha llevado hasta aquí y creemos que nos puede llevar más allá. Vamos a intentarlo, aunque no tenemos fichas libres. Dependerá de muchas cosas. Riestra está al mando y estamos en contacto continuo. Valoraremos las opciones para ver cómo reforzar la plantilla. No sé el número ni las posiciones, y aunque lo sepa… (risas)".

Mejoría defensiva. "Las porterías a cero son muy importantes. En esta categoría los pequeños detalles te dan puntos. Hoy las de Curbelo y Dubasin valen dos puntos más; otros días han sido las de Yáñez. Estamos felices por ganar. A menudo el foco se pone en los atacantes, pero estoy muy contento con la estabilidad defensiva. No estuvimos tan bien como me gustaría en ataque, pero lo importante es ganar y crecer desde la victoria".

Vuelta a casa. "Ha sido un partido difícil de gestionar emocionalmente. Agradezco todas las muestras de cariño. Volver a escuchar mi nombre en este estadio me lo llevo en el corazón. Le deseo lo mejor al Leganés, que consiga sus objetivos y esté arriba. Lo digo de corazón por toda la gente que conozco aquí. Hubo momentos en los que me costó un poco, pero somos profesionales. Estoy muy contento en Gijón. Nuestra afición nos acompaña siempre; la Mareona es increíble. Sentimientos encontrados, pero muy bonitos"

Giro táctico. "La demarcación de Dubasin nos la marca él, cómodo en última línea, y también Franquesa, que tiene mucha profundidad. Corredera se situó algo más a la izquierda para contener mejor las incorporaciones de Leiva y permitir que Otero atacara su espalda. Teníamos claro lo que podía suceder y cerramos el equipo un poco más de lo habitual para aprovechar las transiciones".

Objetivo. Nos quedan 20 puntos para el primer objetivo. La afición tiene que celebrar. El derecho a soñar hay que tenerlo siempre, con independencia de la clasificación. Vamos paso a paso, primero los 50 puntos. El año pasado costó llegar y hay que recordarlo. Humildad, seguir acelerando y mejorar cada día".