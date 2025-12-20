La Federación de Peñas dona 1.500 litros de leche

La Federación de Peñas del Sporting de Gijón ha conseguido recaudar un total de 1.500 litros de leche, que fueron cedidos ayer al Banco de Alimentos de Asturias, como recoge la imagen. Decenas de peñas del colectivo que impulsa Jorge Guerrero se han sumado a la campaña "Somos la leche". El proyecto social ha tenido un éxito incuestionable. Además, Nacho Manzano o Iván de la Plata también han contribuido en la campaña de donación. Con ellos, ayer Emilio Llerandi, Jorge Guerrero, Agripino Rodríguez, Jorge Álvarez y Mari Carmen Varela se acercaron a la Fundación Banco de Alimentos para entregar los 1.500 litros de leche recaudados.