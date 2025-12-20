El Sporting conquista Butarque: tercera victoria consecutiva tras vencer 0-1 en Leganés

Hay conquistas que parecen hechas para el cine. Curbelo, jugador bajo sospecha por sus recurrentes lesiones, es ahora ídolo del sportinguismo. Cuanto Ais Reig pitó el final, la plantilla entera se fue a abrazar al zaguero canario. Le sobraban los motivos a un equipo que hoy rebosa autoestima. El Sporting reinó en Butarque (0-1) gracias a un gol in extremis de Dubasin. El pingüino triunfó en el frío madrileño. Pero la conquista se completó gracias al milagro de Curbelo. El defensa evitó en el último suspiro el empate. Los puntos se van a Asturias y confirman la crecida del equipo, que encadena su tercera victoria seguida. El triunfo vale una barbaridad y confirma la candidatura al play-off del proyecto. Los gijoneses despiden un año difícil a lo grande.

Butarque recibió entre aplausos a Borja Jiménez, prueba inequívoca de que el descenso no ha embarrado su huella en Leganés. Pero en el campo ya no existen los amigos. Y el ahora entrenador del Sporting dio un importante giro para salir airoso de la capital. El objetivo era reforzar la medular para contener a los físicos Diawara y Cisse y, a la vez, añadir vértigo y velocidad al ataque con dos delanteros. El 4-4-2 provocó un cambio de orden y, sobre todo, de comportamientos en los rojiblancos- enteros de negro-. Corredera y Gelabert, futbolistas interiores, se ubicaron en las bandas. Arriba Otero ganó un aliado con Dubasin. Los costados perdían colmillo en ataque, sobre todo en el juego posicional. Aunque cuando el balón era de los pepineros, el dibujo variaba a un 4-2-3-1: Dubasin se colocaba en la derecha, Gelabert ejercía de mediapunta y Corredera continuaba en la derecha.

El despliegue de los gijoneses desubicó a un Leganés desnortado, incapaz de herir con la pelota, de lo más impreciso. Estaban más asentados los visitantes, aunque el suelo les fuese extraño. Se sabían la lección de carrerilla, por más que el sistema fuese distinto. En defensa: abrigarse por dentro, tapar líneas interiores e impedir los espacios. En ataque, justo lo contrario: balones verticales a las carreras de Dubasin y Otero. La pizarra le funcionaba a Borja, aunque para ello se viera obligado a reducir el talento de Gelabert. El atajo a través de las zancadas de Duba y Otero hacían sudar a los zagueros del Leganés Miquel y Lalo. Cada transición de los dos delanteros del Sporting suponía un tormento. Soriano tuvo que intervenir para despejar un centro lateral de Rosas, que se adueñó de la banda derecha. Pero Butarque tembló de verdad después de una acción de estrategia. Curbelo se levantó por encima de todos para peinar en el primer palo un saque de esquina muy bien ejecutado por Gelabert. El cabezazo del zaguero se estrelló en el palo tras ser acariciado antes por Soriano.

El salto del canario fue en realidad una demostración de su irrupción en el Sporting. Ya saben: a veces el tiempo lo cura todo. Futbolista cuestionado por sus problemas musculares, Curbelo se ha empeñado en demostrar que hay pocos zagueros con sus condiciones en Segunda. Hoy ni siquiera los más escépticos pueden discutir su jerarquía en el grupo y la seguridad que aporta su presencia en una zaga que hasta hace nada era un dolor de muelas para Borja. Curbelo despejó tantos balones que hasta pareció jugar en los dos ejes de la defensa. A su lado, Vázquez se siente sin duda más a gusto que con el precipitado Perrin.

Un tremendo encontronazo por los aires entre Diego y Leiva dejó grogui al defensa asturiano y detuvo el encuentro por unos minutos. Borja miró al banquillo y mandó calentar a Oliván y a Pablo García. Aguantó Diego, tirando de corazón. Tras la pausa, el Leganés regresó con peores intenciones. Los de Igor Oca ya no chocaban contra un muro y comenzaban a encontrar a Juan Cruz y, sobre todo, a Duk, un incordio para Diego. No fue Duk sino Diego quien obligó a Yáñez a sacar lo mejor de sí mismo. La parada del meta fue tan buena como malo fue el remate del delantero. El punta se vio tan solo ante el gol que no desvío su remate de cabeza. Pero el aviso hizo entrar en calor a Butarque. La grada comenzó a cantar y saltar para alentar a su Leganés y, de paso, quitarse de encima el insoportable frío de Madrid. Abundaban en las gradas los gorros y las capuchas, aunque no apareciese nunca la lluvia. Soriano se celó de su colega y le negó la gloria a Otero con otra intervención de mucho mérito tras otra enorme asistencia de Rosas. El partido se fue a 0-0 al descanso, aunque a los puntos ganaba un Sporting creciente, cada vez más equipo y competitivo, también en los peores escenarios.

El Sporting regresó de los vestuarios con algunos retoques. Borja dio más libertad a Gelabert al tiempo que devolvió a Dubasin a la banda. El 10 ya no tenía que salir de zona para acercarse al área, donde crece de manera exponencial. Precisamente una jugada del palentino estuvo a punto de meter en problemas a Diawara. El futbolista del Sporting, que corre más deprisa con balón que sin él, dejó atrás a Leiva y, cuando llegó a línea de fondo, mandó el balón a la zona donde a los centrales les entran las dudas. Por eso Diawara, un medio llegador, a nada de erosionar a los suyos por meter la pierna en pleno pase de la muerte.

Oca hizo ensefuida movimientos. A Borja, mientras, le costó más tiempo mirar al banquillo, nada incómodo con el rendimiento de los suyos. Nacho Martín y un aplicado Bernal ganaban terreno a una medular del Lega que no tomó nunca el pulso al partido. El fútbol no es solo cosa de piernas, también importa la astucia. Pero el Leganés mostró señales de vida y capacidad para ganar el partido. Los pepineros parecieron soltarse la melena cuando el encuentro languidecía. Los cambios dieron energía a los de Oca. Lalo consiguió tirar un desmarque en un espacio vacío, entre Diego y Vázquez. Algo escorado, el zaguero se vio delante de Yáñez. Con su mera presencia, el meta le impuso tanto que el defensa buscó un ángulo imposible. Los jugadores del Sporting miraban el reloj con ansiedad. El tiempo duraba una eternidad. Pero la tropa asturiana contuvo la respiración y salió del paso. Cuando bajó la marea, apareció Dubasin. El fútbol, maravilloso e inexplicable. El Lega desprotegió su área y con espacios el Pingüino es un futbolista incontrolable. Ganó una carrera en largo, con la zaga reventada del esfuerzo. Y cuando se plantó ante Soriano, definió con la sutileza de los mejores delanteros. Pero Duba compartió heroicidad. Curbelo, sobre la línea, evitó en el tiempo añadido el empate de Miguel de la Fuente. La acción del zaguero fue tan importante como la del gol de Dubasin. El renacido acabó manteando por sus compañeros.