El Sporting ya piensa en el mercado: este es el perfil de "9" que busca en enero

Tras la llegada del lateral zurdo Brian Oliván, con la carta de libertad, la comisión deportiva del Sporting ha fijado como principal prioridad la contratación de un delantero centro. El resto de las incorporaciones que se valoran –un extremo y, en última instancia, un central– quedan ahora mismo en un segundo plano y estarán condicionadas por las posibles salidas. También en la delantera, donde el club tiene completo el cupo de fichas, se cuenta con la baja de algún atacante, con Jordy Caicedo como principal candidato a abandonar la plantilla.

Los ojeadores del Grupo Orlegi rastrean el mercado en busca de un delantero centro con unas características muy concretas. El objetivo es incorporar un "9" de referencia, con un perfil físico, capaz de aportar presencia y remate en el área. En Mareo consideran que Juan Otero es un delantero con unas condiciones muy específicas y que su trabajo resulta clave para el funcionamiento del sistema. Sin embargo, tanto el entrenador, Borja Jiménez, como la comisión deportiva coinciden en que falta una alternativa que aporte más poder rematador y, en definitiva, gol dentro del área.

Desde el área deportiva no se descarta acudir al mercado internacional, aunque la preferencia es que el delantero elegido para este mercado de invierno conozca la competición, con el fin de reducir riesgos y acortar el periodo de adaptación a la categoría. Los ojeadores siguen de cerca la situación de varios atacantes que en Primera División están teniendo poco protagonismo y podrían salir cedidos, así como la de otros que militan en competiciones extranjeras, pero que conocen la categoría.

En ese contexto, se manejan buenos informes de Carlos Espí, delantero del Levante de 20 años, que encaja en el perfil de atacante de área y destaca por su envergadura (1,94 metros). No obstante, su salida no está clara debido a la inestable situación del club valenciano, que acaba de incorporar a Luis Castro como entrenador y podría optar por evaluar al jugador. También figura en la agenda Jon Karrikaburu, de la Real Sociedad, un futbolista que siempre ha gustado en Mareo.