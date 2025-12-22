El delantero del Sporting Atlético Medrano apunta a regresar a México
Después de Kevin Picón, el delantero también también abandonará el club rojiblanco y regresa a Atlas
Erick Medrano, delantero de 20 años que compite en el Sporting Atlético, tiene muchas opciones de salir de la disciplina del club rojiblanco este mercado de invierno. Medrano, que es internacional por México en categorías inferiores, llegó a Mareo en verano de 2023 procedente del Atlas como parte del acuerdo entre los dos clubes controlados por Orlegi Sports para acercar a las promesas del país mexicano al fútbol europeo.
Medrano, que ha llegado a entrenarse con el primer equipo rojiblanco y era un jugador del agrado de Asier Garitano, que siempre apreció su fortaleza física y le tenía en mente para el futuro, no ha terminado de consolidarse en el Sporting Atlético y su entorno estudia regresar ya a Atlas para buscar un salto en su carrera. En principio, no regresará al club rojiblanco tras las vacaciones de Navidad y se reincorporará a la entidad de Guadalajara. Hace tres semanas, Kevin Picón, otro de los jugadores mexicanos que llegaron a Mareo fruto de ese acuerdo para promocionar promesas desde México, regresó a Santos para competir en el primer club del equipo de Torreón. El caso de Medrano es distinto, quien ha acusado la adaptación al Sporting y a Europa. De momento, no está clara su continuidad en el Atlas y, al menos en estos momentos, parece complicado que pueda sumarse al primer equipo.
