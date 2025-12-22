La peña De Madrid al Cielo festeja su décimo aniversario

La peña sportinguista De Madrid al Cielo celebró el sábado su 10.º con un gran encuentro en el que se festejó la victoria del Sporting en Butarque. Al evento asistió David Guerra, vicepresidente del club rojiblanco, que agradeció al colectivo su fidelidad y lealtad para alentar al equipo desde la distancia. En la imagen, Guerra, Diego Monsalve y Enrique Morán.