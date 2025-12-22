Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

La peña Nuevo Gijón-Perchera celebra la Navidad

La peña Nuevo Gijón-Perchera celebra la Navidad | LNE

La peña Nuevo Gijón-Perchera celebra la Navidad | LNE

La peña sportinguista Nuevo Gijón-Perchera se reunió el pasado sábado para celebrar la Navidad. Decenas de miembros de la Peña, que es parte indispensable del tejido de Unipes, se congregaron para despedir el año y celebrar las fiestas. El encuentro estuvo liderado por el presidente del colectivo, Alberto Farpón. En la imagen, los participantes en el evento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  3. Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
  4. Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
  5. El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
  6. El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
  7. El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
  8. Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros

Cuando la vida pesa más que nunca: las señales que no debemos normalizar entre los 40 y los 60

Cuando la vida pesa más que nunca: las señales que no debemos normalizar entre los 40 y los 60

Aún estás a tiempo de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad: el lado del bolsillo en el que tienes que guardar el décimo

Aún estás a tiempo de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad: el lado del bolsillo en el que tienes que guardar el décimo

La Guardia Civil ya vigila la salida del aire del coche de los asturianos tras lo aprobado en el nuevo reglamento: multas de 200 euros y 6 puntos del carnet

La Guardia Civil ya vigila la salida del aire del coche de los asturianos tras lo aprobado en el nuevo reglamento: multas de 200 euros y 6 puntos del carnet

¿Qué son y qué detectan un ecocardiograma y una resonancia magnética cardiaca?

Tracking Pixel Contents