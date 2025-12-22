La peña Nuevo Gijón-Perchera celebra la Navidad
La peña sportinguista Nuevo Gijón-Perchera se reunió el pasado sábado para celebrar la Navidad. Decenas de miembros de la Peña, que es parte indispensable del tejido de Unipes, se congregaron para despedir el año y celebrar las fiestas. El encuentro estuvo liderado por el presidente del colectivo, Alberto Farpón. En la imagen, los participantes en el evento.
