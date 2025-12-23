Borja Jiménez eleva al Sporting: este es el puesto que ocuparían los rojiblancos desde la llegada del técnico

Cuando en Butarque todos se preparaban para el reparto de puntos, Dubasin apareció al rescate para prolongar el buen momento del Sporting, qué disfrutará de las fiestas desde los puestos de ascenso a Primera División. Un cambio radical e, incluso, impensable para muchos hace unas semanas. La llegada de Borja Jiménez ha impulsado a los rojiblancos en lo futbolístico, pero, sobre todo, en lo clasificatorio. Así lo demuestran los números: en las once jornadas en las que ha estado el técnico abulense en el banquillo, ningún equipo ha puntuado más que el Sporting, que tiene números de ascenso.

En esa tabla imaginaria (contando solo desde la llegada de Jiménez al banquillo) los rojiblancos serían segundos, empatados a 21 puntos con el Racing de Santander. Por detrás, muy cerca, aparecerían Las Palmas y Almería, ambos con 20. Una vez que se tomó la decisión de prescindir de Garitano, desde Mareo se tuvo claro el perfil de entrenador y el tiempo les está dando la razón. Jiménez promedia 1,90 puntos por encuentro, por los 1,12 que promediaba el técnico guipuzcoano.

La mejoría, además de en el juego, también se refleja en el apartado defensivo. Durante este periodo, el cuadro gijonés ha encajado nueve tantos y solo Las Palmas (6), Burgos (8) y Granada (8) han recibido menos goles, un aspecto que destacó el propio técnico. "Las porterías a cero son muy importantes. En esta categoría los pequeños detalles te dan puntos. A menudo el foco se pone en los atacantes, pero estoy muy contento con la estabilidad defensiva", comentó en su última comparecencia.