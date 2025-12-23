La peña Sobiñagu celebra su comida de Navidad

La peña sportinguista Sobiñagu, una de las más fieles y dinámicas del tejido social del Sporting, se reunió para celebrar Navidad, despedir el año y analizar la buena dinámica del club rojiblanco. El encuentro se produjo en el restaurante Parrilla Sobiñagu, que da nombre al colectivo, y a él acudieron decenas de aficionados rojiblancos y que forman parte de este grupo de seguidores que son rostros habituales en los desplazamientos de la Mareona por toda España. En la imagen, integrantes de la peña.