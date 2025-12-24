Borja exprime el fondo de armario del Sporting: Curbelo abandera la lista de renacidos

"Sin lesiones… el equipo ha competido muy bien con los jugadores sanos. Ganamos todos los partidos teniendo a todos disponibles", defendió el pasado sábado Borja Jiménez en la sala de prensa de Butarque para poner en valor la profundidad de una plantilla sacudida hasta hace apenas quince días por los problemas musculares. El debate está en la calle: ¿le falta fondo de armario a este equipo para aspirar a cotas mayores a final de temporada? ¿O quizá lo que fallaba antes eran los rendimientos individuales? ¿O, acaso, el problema residía en el batallón de lesionados que se acumuló en octubre y noviembre?

Desde que las lesiones han dejado de ser un dolor de muelas, el Sporting se ha convertido en un martillo pilón en Segunda División: el único equipo de la categoría capaz de enlazar tres victorias consecutivas hasta meterse de lleno en puestos de play-off y, además, sin encajar un solo gol en esos tres últimos partidos. Mientras la dirección deportiva se ha anticipado al mercado con el fichaje de Brian Oliván y trabaja en la llegada de un ‘9’, además de valorar la incorporación de un extremo y un central para aumentar las alternativas, Borja Jiménez ha sido capaz de sacar brillo, con los elementos disponibles, a un grupo —colíder de la Liga junto al Racing, segundo con menos goles encajados y líder en número de victorias— que hasta hace poco estaba muy cuestionado. ¿La receta? Elevar la competitividad interna a partir de la recuperación de futbolistas.

La llegada del abulense ha resucitado a un Curbelo castigado por las lesiones y que jamás gozó de la confianza de Garitano, quien llegó a apretar a la comisión deportiva en verano para reclamar hasta dos o tres fichajes en la zaga. El central canario es, sin duda, la gran revelación de este Sporting de Borja Jiménez, que ha añadido a su eje de rotación a tres jugadores casi inéditos con el técnico de Vergara: Jesús Bernal —que venía de una lesión de diez meses y, por tanto, no pudo estar a disposición—, Dani Queipo y Manu Rodríguez han irrumpido como piezas importantes para oxigenar las piernas de los titulares y están aportando minutos de calidad. Mientras Garitano confiaba en Mbemba y tenía en estima a Enol Prendes, Borja ha apostado por Manu Rodríguez para ese rol, mientras que las lesiones impidieron la irrupción de Nico Riestra, una de sus debilidades.

Curbelo. El zaguero ha sido la gran irrupción con Borja y el futbolista que mejor personifica el cambio de etapa. Ha sido titular en los últimos cinco encuentros, coincidiendo con el mejor momento del equipo en Liga —10 de 15 puntos y ningún gol encajado en los últimos tres partidos—. Curbelo se ha erigido como líder de la defensa y fue el único central sin minutos en el encuentro de dieciseisavos de Copa del Rey ante el Valencia. En Butarque, de hecho, resultó decisivo para abrochar la victoria con una intervención clave.

Bernal. El medio es otro de los ‘descubrimientos’ del técnico abulense. En su caso, una grave lesión de rodilla impidió a Garitano siquiera poder utilizarlo. Borja, en cambio, lo ha recuperado para el once con rapidez y criterio, diseñando un plan progresivo en el que el centrocampista fue entrando poco a poco hasta alcanzar el cien por cien en cuestión de semanas. En Leganés disputó su primer partido completo en Liga y demostró estar a tono físicamente.

Queipo. El caso del extremo es el más singular. Comenzó siendo importante para Garitano, pero la falta de continuidad lo sacó de la ecuación. Borja tampoco le dio opciones al inicio e incluso tiró de un juvenil, Nico Riestra, antes que él. Sin embargo, ante el Andorra y por las bajas, volvió a contar con Queipo, que poco a poco se ha ganado un sitio en el eje de rotación y se ha convertido en un activo relevante.

Manu Rodríguez. Es una de las apuestas de Borja. El mediorrumpió tras la lesión de Loum . Desde entonces, ha ido acumulando minutos en prácticamente todos los partidos. El regreso de Bernal no ha alterado su protagonismo: en Butarque saltó al césped —y participó en la acción del 0-1— antes que Justin Smith.