La obra social del Sporting llega a Argentina: así es el proyecto para donar material a jóvenes en riesgo de exclusión de uno de los barrios más pobres de Buenos Aires

El Sporting de Gijón ha conseguido proyectar su vertiente social a miles de kilómetros de Asturias y llegar, a través de su Fundación, a uno de los entornos más castigados por la exclusión social de Argentina, implicándose en una iniciativa que ha permitido acercar el deporte y sus valores a jóvenes procedentes de La Matanza, uno de los barrios más vulnerables del Gran Buenos Aires. El proyecto se articuló mediante el trabajo conjunto con la Fundación Juntos Vamos por Más que lidera la leyenda del fútbol argentina Carlos Tévez, y el Centro Asturiano de Buenos Aires, que fue la sede de la actividad al poner a disposición sus instalaciones deportivas. "Ha sido sin duda una manera exitosa de reunir a dos fundaciones separadas a miles de kilómetros para ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión social", celebran en Argentina.

La iniciativa se desarrolló entre los días 9 y 12 de diciembre en los campos de fútbol sintético del Centro Asturiano y reunió a alrededor de 50 jóvenes. El planteamiento fue el de un campus de carácter social y formativo, con el fútbol como referencia, concebido para generar convivencia y contacto con el deporte.. El papel del Centro Asturiano fue clave como anfitrión de la iniciativa; además también contribuyeron de una manera muy activa a la donación a través de los padres y alumnos, que cedieron material deportivo a los jóvenes en riesgo de exclusión. Su presidenta, Pilar Simón, subraya el valor simbólico y social del proyecto, recordando que "el Centro Asturiano tiene más de 100 años, fue creado por asturianos y para nosotros es muy importante mantener la asturianía", y destaca que el campus permitió abrir la institución a otras realidades sociales. "Sabíamos que los chicos se iban a poner muy contentos por recibir camisetas de un club que no es de Argentina", explica, en referencia a la colaboración del Sporting, que envío un total de cincuenta camisetas del primer equipo para los jóvenes del barrio de la Matanza, y añade que "son chavales con necesidades económicas, desde muy pequeños hasta 14 o 15 años, en riesgo de exclusión social". "Lo que se ha hecho es una obra de bien. Son chavales que no tendrían acceso a estas cosas", explica Pilar Simón, presidenta del Centro Asturiano.

Desde la Fundación Juntos Vamos por Más, su presidenta Silvia Talarico pone el acento en la realidad cotidiana de los chicos con los que trabajan y en el impacto concreto de la iniciativa. "Son camisetas y material para chicos que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de cosas", explica, antes de añadir que "a veces los chicos que acompañamos no tienen la oportunidad de tener botines o ropa". En ese contexto, destaca la importancia del gesto del club gijonés, ya que "para ellos es muy significativo que alguien piense en ellos y les acerque al deporte desde otro lugar". Además de entregar cincuenta camisetas, la Fundación del Sporting participó en el proyecto con la donación de material deportivo, que fue destinado a los jóvenes de la Fundación Juntos Vamos por Más. Además, el campus contó con una vertiente formativa específica, ya que "vinieron dos entrenadores del Sporting", apunta José Alonso, responsable deportivo del Centro, quien también valora la manera en la que se ha implicado el Sportng para compartir sus conocimientos futbolísticos con los jóvenes del Centro. "Los entrenadores dieron charlas a los jóvenes, formación a entrenadores de aquí y varios días de trabajo vinculados al deporte", lo que permitió a los participantes conocer "otras formas de entender el juego y herramientas que se aplican en Europa". "Lo que queremos es potenciar el puente futbolístico entre Europa y Sudamérica a través del campus, para generar un espacio de formación, aprendizaje e intercambio cultural", señala Alomso, que añade que la idea pasaba por "acercar la metodología del fútbol europeo a través de charlas y actividades formativas".