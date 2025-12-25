¿Otro caso Dotor? El Sporting se interesa en Álex Forés, que no continuará en el Oviedo

Por segundo mercado de invierno consecutivo, el área deportiva del Sporting de Gijón tiene entre sus objetivos –aún no ha definido si es el principal– el fichaje de un descarte del Oviedo, su eterno rival. Si el pasado mercado de enero llegó a Mareo a través del Celta de Vigo, y después de ser cortado por el club azul, el centrocampista Carlos Dotor, ahora quien ha irrumpido en la lista de candidatos a reforzar la delantera es Álex Fores, atacante que está cedido por el Villarreal en el club carbayón, donde saldrá en este mercado de invierno– no entra en los planes de Guillermo Almada, el nuevo inquilino del banquillo del Tartiere– para buscar un club que le garantice minutos en la segunda fase de la campaña.

Y ahí ha irrumpido el Sporting, que busca un «9» para este mercado de enero, y, como avanzó Onda Deportiva Asturias, sigue de cerca al atacante, de 24 años, que cuenta con amplia experiencia en Segunda División tras destacar en el filial groguet y consolidarse como un jugador importante para el ascenso del Levante en la pasada campaña –5 goles–. Forés siempre ha sido un jugador del agrado de la dirección deportiva del club rojiblanco, que ya tanteó su incorporación en otros mercados. Ahora es una opción igualmente compleja, porque se trata de un atacante con muchos pretendientes y que priorizará el proyecto más competitivo, el que asuma la parte correspondiente a su ficha en la segunda fase del campeonato, y, también, quien le garantice los minutos que no ha tenido en el club azul.

Forés ya ha decidido que debe salir del Oviedo para disponer de más continuidad –285 minutos entre Liga y Copa del Rey y sin opciones para ninguno de los tres entrenadores que han pasado por el Oviedo–. Hay varios clubes que, como el Sporting, se han interesado en su situación y que ya se han puesto en contacto con su entorno y con el Villarreal: Las Palmas, Córdoba y Estrela da Amadora de Portugal son algunos de los que están en la pelea por el delantero, tal y como apuntó el periodista Matteo Moretto.

Por el momento, el Sporting solo ha consultado la situación del delantero y sabe su voluntad de cambiar de aires con vista esta segunda vuelta. Pero no ha avanzado más, ni siquiera ha decidido si es su primer objetivo, una vez se asume como imposible la llegada del delantero del Athletic Urko Izeta. Antes, el Villarreal, que mantiene el control del atacante hasta 2027, deberá alcanzar un acuerdo para rescindir la cesión con el Oviedo –no parece un punto complejo, ya que la voluntad de todos es la misma– y, después, encontrar destino.

Hoy por hoy, la dirección deportiva del club rojiblanco no ha fijado una primera opción para reforzar la delantera, una vez que en Mareo se da por prácticamente imposible la llegada de Urko Izeta, por quien el Athletic de Bilbao pide dos millones de euros y ni siquiera tiene claro si debe salir. La comisión deportiva que lidera Salomon Behar, que asume desde hace tiempo que el delantero del Athletic es un objetivo casi imposible, maneja una reducida lista de candidatos para reforzar el «9». Unos cinco o seis nombres se encuentran en esa lista de candidatos. Aunque se están recabando decenas de ofrecimientos, con algunos jugadores que están siendo observados por vídeos.

El club maneja una reducida lista para contratar a un "9"

La prioridad es que el delantero que refuerce a la plantilla del Sporting este enero conozca la categoría –como también la conoce el primer refuerzo del mercado Brian Oliván–. Por eso, el foco de los rectores deportivos está en los delanteros que se encuentran en Primera División y que apenas están participando, por lo que buscan una salida este enero para gozar de más minutos en un equipo de Segunda División en la segunda vuelta de la campaña.

Entre los nombres observados, como informó LA NUEVA ESPAÑA, están Jon Karrikaburu (Real Sociedad) y Carlos Espí (Levante). El primero de ellos apunta a salir este mercado de enero, aunque hay muchos clubes que también han consultado su situación. El segundo, Espí, es un futbolista que agrada a los técnicos, pero, de momento, parece complicado que vaya a salir del club granota. La dirección deportiva está abierta al extranjero.