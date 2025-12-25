David Villa, un runner más por el Muro de Gijón
Pablo Ordorica, jefe de prensa de Movistar Team y creador de contenido, capta a la leyenda del Sporting y de la Selección haciendo running por el paseo de San Lorenzo
El gijonés Pablo Ordorica, jefe de prensa del Movistar Team y creador de contenido, ha vuelto a dejar una escena muy reconocible del día a día en Gijón. Tras captar hace un tiempo a Luis Enrique paseando en bicicleta por el Muro, en esta ocasión ha sorprendido a David Villa corriendo por el paseo de San Lorenzo.
Ordorica se encontró con la leyenda del Real Sporting de Gijón y de la Selección Española mientras completaba unos kilómetros de running por el Muro. Sorprendido por el hallazgo, el propio Ordorica no dudó en acelerar el paso para alcanzar al exdelantero y pedirle una selfie. “Cuando digo que en Gijón te puedes encontrar a gente muy guay es verdad… ¿te haces una selfie conmigo?”, le preguntó, antes de posar ambos frente a la cámara.
El creador de contenido compartió el vídeo en sus redes sociales, donde las reacciones no se hicieron esperar. “El Guaje, vaya crack”, escribió uno de sus seguidores, en una publicación que vuelve a reflejar la naturalidad con la que grandes figuras del deporte se mezclan en la vida cotidiana de la ciudad.
Ordorica, gran deportista y habitual corredor por Gijón, continúa así ejerciendo de embajador informal de su ciudad en redes sociales, mostrando escenas tan cotidianas como singulares.
