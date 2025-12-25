UNIPES critica la "deriva" deportiva que atraviesa el Sporting con Orlegi

La Unión de Peñas Sportinguistas (UNIPES), organismo que lidera Gustavo Alonso, ha alzado la voz de forma contundente contra la gestión del Real Sporting de Gijón bajo el control del Grupo Orlegi, al que responsabiliza de una “deriva” que considera preocupante tanto en el plano deportivo como en el social. En un comunicado oficial difundido este jueves, día de Navidad, la asociación de peñas muestra su “profunda preocupación” por la situación del club, más allá de los resultados recientes, y advierte de los riesgos que, a su juicio, amenazan el presente y el futuro de la entidad rojiblanca.

Desde UNIPES insisten en la necesidad de “huir del resultadismo” y subrayan que los últimos marcadores “no han de empañar la perspectiva general”. El balance de los cuatro años de Orlegi al frente del Sporting es calificado de “no solo decepcionante, sino profundamente alarmante”. En ese sentido, recuerdan que “en tres de las cuatro temporadas, el Sporting ha estado más cerca de descender al fútbol no profesional que de luchar por el ascenso”, una realidad que, según el colectivo, “evidencia la falta de proyecto, la sucesión de errores y la absoluta incapacidad para construir un equipo competitivo y estable”.

La crítica se extiende a la gestión deportiva, que c UNIPES señala además “decisiones incomprensibles, cuya lógica no parece responder al interés deportivo del Club”, y apunta a un problema de enfoque desde la llegada del grupo mexicano, que desembarcó en Gijón “con una mentalidad y métodos de actuación que no se corresponden con la realidad” y con la convicción de que “su fórmula no era cuestionable”.

El comunicado también pone el foco en el ámbito social. Aunque reconocen “iniciativas puntuales con cierto valor”, las peñas denuncian que “la falta de planificación estructural es evidente”. UNIPES recuerda que ha ofrecido “una colaboración leal, constructiva e incondicional”, pero lamenta que el club haya mostrado “incapacidad o escasa voluntad para canalizar esta cooperación de forma ágil y efectiva”.

Pese a la dureza del mensaje, la organización entiende que el Sporting atraviesa “un momento crucial”, marcado por “un cambio en la estructura institucional del Club”, que debería servir para “dar un nuevo impulso en ambas áreas”. En lo deportivo, la llegada de José Riestra a la presidencia ejecutiva del club es vista como una oportunidad para reaccionar de inmediato, especialmente con el mercado de invierno a las puertas. “Es el momento de reforzar la plantilla”, advierten, apelando a realizar un esfuerzo que permita aspirar “a los más altos objetivos” y evitar lamentos futuros: “No nos arrepintamos en mayo del esfuerzo que no hayamos hecho ahora”.

En el plano social, UNIPES insiste en que el Sporting “tiene capacidad para proyectarse de forma mucho más eficiente en la sociedad” y reitera que mantiene “su mano tendida” para colaborar, siempre que se reconozca a la Unión de Peñas “el lugar y reconocimiento que merece”.

El comunicado concluye con un mensaje firme en defensa de la afición, a la que califican como “el mayor patrimonio” del club. “La afición del Sporting no puede ni debe permanecer en silencio”, subraya UNIPES, antes de advertir de que “el rumbo actual pone en peligro el presente y el futuro de la institución” y de instar a “un cambio inmediato, visible y palpable a corto plazo, antes de que las consecuencias sean irreversibles”.