El Marbella se interesa en la cesión de Amadou, delantero del Sporting

El mercado de fichajes comienza a acelerarse y, con él, la operación salida en el Sporting. En los últimos días, el Marbella se ha mostrado muy interesado en la cesión de Amadou Coundoul, futbolista que está siendo seguido por varios clubes. Tanto el delantero, de 23 años, como el Sporting de Gijón conocen de primera mano la voluntad del club andaluz, que aspira a revolucionar su plantilla en el mercado de invierno para salir de los puestos de descenso de Primera RFEF.

Hay más clubes interesados en el préstamo del atacante senegalés, como el Ourense, también de Primera RFEF, aunque en estos momentos quien más está apretando es el Marbella. Por ahora, la voluntad del delantero —que ha disputado 13 encuentros entre Liga y Copa del Rey, con un gol anotado— es la de continuar en el Sporting y finalizar su primera campaña en Segunda División. Hace unos meses, el club gijonés ejecutó la renovación automática de Amadou hasta 2029, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Amadou asume su rol de revulsivo en su primera campaña en el fútbol profesional. La puerta a salir en enero solo se abriría si se dan algunas circunstancias. El Marbella, eso sí, parece dispuesto a garantizarle un rol protagonista.

El club rojiblanco, en ese sentido, también cuenta con el futbolista y, de momento, no observa su salida como prioritaria, aunque se mantiene abierto a valorar un cambio de postura, especialmente si el deseo del atacante pasa por contar con más minutos. La ficha de Amadou no es de las más elevadas y su salida apenas generaría margen salarial para futuras incorporaciones. Además, está siendo un activo de valor dentro de la rotación.

La intención del Sporting, en cualquier caso, es desprenderse antes de otros jugadores para liberar espacio, como Jordy Caicedo, Kembo u Oscar Cortés. El caso de este último es especialmente delicado, ya que no está claro si puede competir en un tercer club tras haber jugado anteriormente con el Glasgow Rangers y el Sporting. De ser posible, su destino debería estar en una competición ajena a Europa.

La prioridad, un ‘9’

El Sporting sabe que debe liberar espacio antes de lanzarse a por la contratación de un ‘9’, una de las grandes prioridades tanto para la comisión deportiva como para el entrenador, Borja Jiménez. La necesidad responde a una cuestión de fichas, pero también de margen financiero. El club va justo y no dispone de demasiado músculo económico para intervenir en el mercado de enero, por lo que la hoja de ruta pasa por aligerar plantilla antes de acometer incorporaciones.

En cualquier caso, la comisión deportiva ya está trabajando y mantiene gestiones activas para reforzar la delantera. En ese sentido, agradan Jon Karrikaburu (Real Sociedad) y Álex Forés (cedido en el Oviedo por el Villarreal). Hay más nombres en seguimiento, aunque, a día de hoy, no se ha abierto ninguna negociación formal.