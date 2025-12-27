La Asunción, campeón del Memorial José Antonio Naves benjamín
La competición, organizada por el Gijón Industrial, reunió a varios de los mejores equipos de la categoría
La Asunción Club de Fútbol se proclamó este sábado campeón de la XVII edición del Memorial José Antonio Naves de categoría benjamín, organizado por el Gijón Industrial. El ganador se impuso en la final al Industrial (5-6), mientras que en el tercer y cuarto puesto, el Llano 2000 ganó al Virgen Inmaculada (3-5). La familia de José Antonio Naves realizó la entrega de premios.
La competición reunió en la pista del Lauredal, desde el pasado lunes, a algunos de los mejores equipos de Asturias de la categoría. También participaron Sporting, Covadonga, Los Campos, Romanón, Jin, Juventud Estadio y Manuel Rubio.
