El orígen del idilio entre el Sporting y la Copa

No pudo ser y el Sporting cayó recientemente en su eliminatoria contra el Valencia -que a la espera de una futura décima eliminatoria sigue dejando un saldo positivo para los asturianos de 5 a 4- y abandonó con más pena que gloria la competición que más alegrías le ha dado a lo largo de la historia con ocho semifinales disputadas y dos finales. Sabido es por todo seguidor rojiblanco las circunstancias y detalles de las derrotas contra el Barcelona y Real Madrid en 1981 y 1982, pero menos recordadas son las ocho semifinales que el club gijonés jugó en los años 1922, 1923, 1973, 1978, 1980, 1983, 1991 y 1995.

La primera semifinal la jugó el Sporting en la edición de 1922. Ocho fueron los clubes participantes, todos ellos en calidad de campeones de sus distintos campeonatos federativos regionales, con la sorpresa de que el Athletic de Bilbao no se había clasificado para el torneo, al proclamarse el Arenas de Guecho campeón de Vizcaya. El Sporting se enfrentó en primera ronda al España de Valencia, campeón de Levante, al que el club gijonés infringió sendas goleadas. 6-0 en el partido de ida, disputado en El Molinón, y 0-7 en el de vuelta, jugado en Valencia. Los asturianos vencieron de forma tan apabullante que pasaron a ser considerados como un serio rival para el todopoderoso Barcelona. Pero lo cierto es que en la semifinal no hubo otro color que el azulgrana, aunque en el primer encuentro disputado en El Molinón con un lleno absoluto, el Sporting plantó cara al conjunto catalán, finalizando el partido con 1-1. El Sporting no pudo superar a los culés, que disputaron los últimos minutos con diez futbolistas por expulsión del guardameta Zamora. La primera alineación sportinguista en una semifinal de Copa estuvo formada por: Bericua, Germán, Salas, Suárez, Manolo Meana, Corsino, Domingo, Bango, Palacios, Bolado y Manolín Argüelles. En la vuelta no hubo color y el equipo culé ganó por 7-2 al Sporting en un partido de marcado dominio local y que a los nueve minutos ya iba 3-1. Por los sportinguistas jugaron: Bericua, Germán, Salas, Ramonín Hevia, Manolo Meana, Corsino, Domingo, Bango, Palacios, Bolado y Manolín Argüelles. En la final el Barcelona se impuso al campeón guipuzcoano, el Real Unión de Irún, por un rotundo 5-1.

El campeonato de 1923 volvió a unir en la primera eliminatoria al campeón asturiano, nuevamente el Sporting, con el campeón levantino, que en esta ocasión era el Valencia C.F. El conjunto asturiano cayó por 1-0 ante los valencianistas en la capital del Turia. En un partido disputado en un terreno de juego paupérrimo, convertido en un barrizal como consecuencia de las torrenciales lluvias que había padecido Valencia en días anteriores. El encuentro de vuelta disputado en El Molinón el 8 de abril, el Sporting arrasó al equipo che. Los asturianos vencieron por un rotundo 6-1, con una goleada que pudo ser mayor y con el tanto del honor valenciano logrado en los últimos minutos del partido. Pese a todo hubo de disputarse un partido de desempate, ya que por aquellos entonces la diferencia de goles no se tenía en consideración. El partido que decidiría que equipo pasaba a las semifinales se jugó en el campo de Teatinos, en Oviedo. Fue el 11 de abril y los asturianos volvieron a imponerse de forma clara, esta vez por 2-0 con tantos de Bolado y Palacios. En las semifinales el equipo gijonés se emparejó con el Europa de Barcelona, que se mostró muy superior al equipo gijonés en ambos partidos de la semifinal. 3-2 en Barcelona y 1-2 en Gijón determinaron que los catalanes pasaran a la final, en la que el Europa caería ante el Athletic Club de Bilbao por 1-0.

El Sporting pudo haber jugado una tercera semifinal, pero cayó en el partido de desempate de cuartos disputado en el estadio Metropolitano de Madrid contra el Barcelona. La parcial actuación del árbitro dejó sin opciones a los gijoneses que abandonaron el terreno de juego media hora antes de los noventa minutos reglamentados. El resultado fue 3-1, pero la victoria catalana estuvo manchada por el escándalo. Tuvo que esperar medio siglo para que el club sportinguista volviera a jugar una semifinal. Fue en 1973 y el equipo gijonés caería en semifinales ante el Castellón. El conjunto gijonés disputó un fantástico torneo, eliminando previamente al Sabadell, Real Madrid y Granada. Al equipo merengue se impuso por 1-0 en El Molinón y empató a un tanto en la vuelta en el Bernabeu. Pero cuando todo parecía estar a favor para disputar la primera final de su historia, tropezó con el Castellón, cayendo por un rotundo 3-0 en Castalia que hizo insuficiente la victoria sportinguista por 2-0 en El Molinón. La Copa volvió a caer en poder del Athletic de Bilbao, que derrotaron, sin mayores problemas, por 2-0 a los castellonenses.