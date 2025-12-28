Así será la vuelta a Mareo del Sporting: una celebración, un objetivo y la operación salida por resolver

El Sporting regresa este lunes a los entrenamientos tras disfrutar de algo más de una semana de descanso con motivo de las fiestas navideñas. La plantilla está citada en Mareo para iniciar el entrenamiento a partir de las 16.00 horas. Será el primero de los dos programados por el club a puerta abierta. El acceso al público también será libre en la jornada del martes, en la que el conjunto gijonés se ejercitará en Mareo a las 10.45 horas.

La vuelta a los entrenamientos del Sporting llega con la comisión deportiva trabajando en los cambios en la plantilla. Después de la llegada de Brian Oliván, se pretende dar salida a los futbolistas que no entran en los planes de Borja Jiménez de cara a la segunda parte del campeonato. El club busca destino a Jordy Caicedo, Kembo y Óscar Cortés, siendo la situación de cada uno de ellos diferente. Su marcha es, en parte, necesaria para que el equipo pueda avanzar en las incorporaciones planeadas para este mercado invernal. El puesto de delantero es la prioridad, sin cerrar la puerta a poder completar la plantilla con otro hombre de banda.

El Sporting lleva semanas trabajando en buscar una salida a Jordy Caicedo a través del mercado internacional. La confianza en el ecuatoriano está en mínimos tras repetir, el pasado verano, una cesión que la temporada anterior fue un rotundo fracaso. Apunta a que este movimiento supondrá ya su desvinculación de Orlegi, tras su fallido paso también por el Atlas.

En cuanto a Óscar Cortés, su situación es parecida, con el matiz de que debe encontrar encaje en un tercer club en una misma temporada. El hecho de que haya competido ya en el Glasgow Rangers, el equipo propietario de sus derechos, y el Sporting, donde llegó cedido en agosto, en una misma campaña, limita el radio de acción para hacerlo en un tercer equipo, dependiendo de las condiciones específicas de cada federación y competición.

El que saldrá cedido es Kembo, central sin minutos y sin espacio ya tras la llegada de Brian Oliván, mientras se escuchan propuestas para otros jugadores. Es el caso de Amadou, por quien el Marbella apuesta fuerte. La voluntad del jugador es seguir en Gijón.

La vuelta al trabajo de la plantilla llega después de que varios jugadores hayan celebrado juntos eventos importantes como la boda de Eric Curbelo con su pareja, Isabel. El central rojiblanco contrajo matrimonio en Canarias hace escasos días, algo que compartió con el vestuario rojiblanco. Junto a él estuvieron jugadores del Sporting como Jesús Bernal, César Gelabert y Kevin Vázquez. Curbelo, cuyo contrato expira en junio, es un caso en estudio en los despachos.