Vuelta al trabajo mañana en Mareo con sesión abierta al público
El Sporting regresará mañana a los entrenamientos tras disfrutar de algo más de una semana de vacaciones de Navidad. El equipo está citado mañana en Mareo para realizar una sesión de trabajo en las instalaciones rojiblancas a partir de las 16.00 horas que será de puertas abiertas. No es la única de las jornadas en las que el club permitirá el acceso del público para acompañar a los jugadores en los entrenamientos. La entrada también será libre este martes, a partir de las 10.45 horas. El miércoles, día de Nochevieja, tocará madrugar, ya que Borja Jiménez ha citado a sus futbolistas a las 9.30 horas, ya a puerta cerrada. La plantilla tendrá descanso en Año Nuevo. El equipo volverá a la competición liguera el día 4 de enero, a las 14.00 horas, ante el Málaga en El Molinón.
