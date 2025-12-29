El año del Sporting en cinco nombres: un 2025 de renovaciones, apuestas y adiós a clichés

Son pilares. Jugadores sobre los que se sostiene el presente —y se proyecta el futuro— del Sporting. No son los únicos, pero sí los que más han destacado por diferentes razones en un 2025 de altibajos en el conjunto gijonés. Rubén Yáñez ha sido el futbolista más utilizado del año natural (de enero a diciembre), con 3.420 minutos en Liga. Le siguen Diego Sánchez (3.149), César Gelabert (2.979), Guille Rosas (2.912) y Dubasin (2.687), protagonistas en distintos momentos por su peso en el proyecto.

Yáñez se ha consolidado definitivamente bajo palos. A su protagonismo sobre el césped, clave en varios tramos de la pasada temporada y la actual, se suma un reconocimiento interno: fue elegido como uno de los capitanes del vestuario. Todo ello en un contexto en el que dejó encarrilada la ampliación de su contrato —pendiente aún de oficialidad—, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA el pasado noviembre. El guardameta ha terminado el año al alza, como el equipo. Las tres últimas victorias ligueras llegaron con tres porterías a cero, un síntoma de la mejora defensiva y de la seguridad de “Rubo”.

El segundo en minutaje es Diego Sánchez, imprescindible desde el trabajo y el silencio. Su renovación, oficializada el 10 de diciembre, refuerza el valor de un futbolista formado en Mareo desde benjamines, que ya es un fijo pese a su juventud. Con contrato hasta 2029, el avilesino ha ofrecido buen nivel tanto de central como de lateral izquierdo, consolidando una polivalencia que le sitúa entre los jugadores de la casa con mayor proyección.

Si los minutos explican la influencia, Gelabert también lo hace desde el juego. El palentino, llegado cedido desde el Toulouse y con incorporación en propiedad prevista a partir de junio, ha encontrado en Gijón su mejor momento profesional. Suma siete goles esta temporada, lidera muchas fases del ataque rojiblanco y ha ganado galones dentro y fuera del campo. La grada lo identifica como una referencia para ese salto competitivo al que aspira el Sporting.

En el siguiente escalón aparece Guille Rosas, otro producto de Mareo que ha elevado su cuota de participación y ha dejado atrás, en buena medida, el cliché de las lesiones que le persiguió en sus primeros años en el primer equipo. Alma e intensidad, su conexión con El Molinón se alimenta de actitud y energía. Pese a fases en las que Albés y Garitano apostaron por alternativas como Kevin Vázquez, el gijonés reapareció con fuerza. El 2025 también ha servido para reafirmar una continuidad que ya quedó sellada con su renovación, en noviembre del año pasado, hasta 2028.

Cierra el top 5 Dubasin, el otro fichaje del verano, cedido por el Basilea. Ha respondido con goles y continuidad. A día de hoy es el pichichi del equipo con 8 tantos, los mismos que firmó en toda la campaña anterior.

Por detrás asoman otros nombres clave en el plan rojiblanco: Juan Otero, con contrato hasta 2027, y Gaspar Campos, vinculado hasta 2028. El colombiano acumuló 2.469 minutos en 2025. En el caso del gijonés, lastrado por problemas físicos en el arranque del año, su participación se quedó en 1.408 minutos. Ambos apuntan a ser piezas básicas en el esquema de Borja Jiménez para pelear por el play-off en 2026.