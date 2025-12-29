Raúl Entrerríos, distinguido por la peña Carbonera

Raúl Entrerríos, excapitán y exdirector técnico del Barcelona y actual miembro de la estructura deportiva Federación Española de Balonmano, recibió ayer el reconocimiento de la peña sportinguista Carbonera "por su compromiso con el balonmano y el deporte". El gijonés recibió una placa conmemorativa de manos de Roberto Suárez, presidente de la peña Carbonera, en un acto desarrollado en la parrilla Casa Julio, sede de la peña.

"Dado que el protocolo de Orlegi no permite la participación de jugadores del Sporting para homenajearles, lo hacemos con otros grandes deportistas de Asturias como es, en este caso, Raúl", explicó Roberto Suárez. Entrerríos acudió acompañado por su padre, José Manuel. La peña Carbonera está presidida por Roberto Suárez desde hace una década. Hace diez años sustituyó en el cargo a Aurelio Rodríguez, alma mater de este colectivo compuesto por una treintena de fieles y veteranos sportinguistas. El presidente, tras destacar los valores de Raúl en el deporte, repasó algunos de sus muchos éxitos de su trayectoria deportiva, con títulos de Liga, Copa y Copa Europea con el Barcelona y también con la selección española, como el triunfo en el Campeonato del Mundo de 2005 y los Campeonatos de Europa de 2018 y 2020, además de otras muchas medallas nacionales y europeas y mundiales conquistadas por los Hispanos.

Raúl Entrerríos pasa estas fiestas navideñas en su Gijón, arropado por su familia. Tras retirarse a los 40 años, ahora es seleccionador juvenil y lidera el seguimiento a las promesas del balonmano nacional. "Una labor que me gusta para ver a los jóvenes e intentar ayudarles con mis consejos", sentencia.