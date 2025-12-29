Raúl Entrerríos, distinguido por la peña Carbonera
El colectivo sportinguista premia al gijonés por "su compromiso con el balonmano y el deporte"
Raúl Entrerríos, excapitán y exdirector técnico del Barcelona y actual miembro de la estructura deportiva Federación Española de Balonmano, recibió ayer el reconocimiento de la peña sportinguista Carbonera "por su compromiso con el balonmano y el deporte". El gijonés recibió una placa conmemorativa de manos de Roberto Suárez, presidente de la peña Carbonera, en un acto desarrollado en la parrilla Casa Julio, sede de la peña.
"Dado que el protocolo de Orlegi no permite la participación de jugadores del Sporting para homenajearles, lo hacemos con otros grandes deportistas de Asturias como es, en este caso, Raúl", explicó Roberto Suárez. Entrerríos acudió acompañado por su padre, José Manuel. La peña Carbonera está presidida por Roberto Suárez desde hace una década. Hace diez años sustituyó en el cargo a Aurelio Rodríguez, alma mater de este colectivo compuesto por una treintena de fieles y veteranos sportinguistas. El presidente, tras destacar los valores de Raúl en el deporte, repasó algunos de sus muchos éxitos de su trayectoria deportiva, con títulos de Liga, Copa y Copa Europea con el Barcelona y también con la selección española, como el triunfo en el Campeonato del Mundo de 2005 y los Campeonatos de Europa de 2018 y 2020, además de otras muchas medallas nacionales y europeas y mundiales conquistadas por los Hispanos.
Raúl Entrerríos pasa estas fiestas navideñas en su Gijón, arropado por su familia. Tras retirarse a los 40 años, ahora es seleccionador juvenil y lidera el seguimiento a las promesas del balonmano nacional. "Una labor que me gusta para ver a los jóvenes e intentar ayudarles con mis consejos", sentencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
- Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
- El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil
- Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema