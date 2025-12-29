El Sporting vuelve a entrenar tras el parón de Navidad con la ausencia de Caicedo

Con la vista puesta en el partido ante el Málaga del domingo, el Sporting volvió ayer a Mareo para la primera sesión de entrenamientos tras el parón navideño. Un regreso en el que Borja Jiménez contó con todos los efectivos de la primera plantilla a excepción de dos bajas, una que ya se sabía, la de Mamadou Loum que continúa en su proceso de recuperación, y otra más sorpresiva, la de Jordy Caicedo. El delantero ecuatoriano no pudo participar junto a sus compañeros por culpa de la cancelación del avión de regreso a Asturias. Está previsto que para la sesión de hoy se una al grupo.

Con el campo 1 de Mareo repleto de aficionados, el balón fue el protagonista en la hora y media que duró el entrenamiento. Rondos, posesiones en espacios reducidos y varios partidillos con porterías pequeñas para dar ritmo de competición a las piernas tras una semana de vacaciones. A la espera de nuevas llegadas que perfilen la plantilla, Borja dejó síntomas de qué jugadores pueden estar en la rampa de salida. Todo apunta a Cortés y Kembo, que en uno de los ejercicios de diez contra diez —se ejercitaron veintidós jugadores de campo—, fueron los escogidos junto al juvenil Álex Diego para rotar.

La afición también pudo disfrutar por primera vez de Brian Oliván en directo. El lateral fue convocado ante el Leganés y llegó incluso a saltar a calentar en algún momento. El de ayer fue su tercer entrenamiento con el Sporting y tras este parón se espera que pueda lucir la rojiblanca en los próximos compromisos ligueros. "Intensidad", "presión" y "movimiento de balón rápido", fueron algunas de las consignas que se escucharon a Borja Jiménez, muy encima de los suyos en las máximas de rapidez de juego y presión tras pérdida.

El Sporting sumará cuatro entrenamientos más, contando con el de hoy también a puerta abierta (10.45 horas), antes de recibir al Málaga. Será el primer partido con el mercado invernal abierto en el que la dirección deportiva, liderada por José Riestra y de la que forma parte Israel Villaseñor, presente en Mareo, buscan, al menos, atar a un delantero. ◼