David Villa tiene heredero: el nuevo "Guaje" que despunta en LaLiga Futures y celebra escanciando sidra

Dentro de los torneos navideños que se están celebrando en estas fechas, LaLiga Promises se está llevando los focos ante la ausencia de Liga. Un torneo que se ha celebrado del 27 al 29 de diciembre en Gran Canaria y en donde el Atlético de Madrid se ha proclamado campeón al vencer en la final al Villarreal. En sus filas está el hijo de una leyenda asturiana como es "El Guaje" Villa.

Luca Villa ha sido una de las sensaciones del torneo, debutando con los madrileños en él y siendo el artífice del tanto de la victoria en el derbi ante el Real Madrid en semifinales. El nuevo "Guaje" ha sido seguido de cerca por su padre, que no se ha querido perder el torneo de su hijo y al que se le ha visto en la grada animando con la camiseta rojiblanca.

Precisamente, esta Navidad David Villa visitó Gijón para pasar unos días de vacaciones en familia e incluso salir a correr por el Muro. Por el momento, su hijo Luca va tomando su testigo, anotando goles con el "7" a la espalda y celebrandolo como lo hacía el langreano en los grandes torneos mundiales: escanciando un culín de sidra.