El deseo de Diego Sánchez para 2026 y el Sporting espera a Caicedo esta tarde: "El objetivo es estar lo más arriba posible"

Sin tiempo para aclimatarse el Sporting prepara el encuentro ante el Málaga tras el parón navideño. Los de Borja Jiménez llegan tras un mes de diciembre impoluto en liga y reciben a un conjunto andaluz que también viene con muy buenas sensaciones. La única ausencia del primer día, la de Jordy Caicedo, se repitió en la segunda sesión que tuvieron este martes. Se espera que el ecuatoriano llegue al mediodía a Gijón para incorporarse el miércoles con el resto de la plantilla.

La ambición sigue siendo la misma que antes de Navidad, "llegar a 50 puntos y mirar arriba", como asegura Diego Sánchez, que pasó por rueda de prensa para dejar claro que el equipo sigue enchufado y que la llegada de Brian Oliván al puesto de lateral izquierdo la asume "trnauqilo" y con la "competencia sana" de poder ayudar al equipo.

Seguir con la racha. Acabamos muy bien el año, queremos darle continuidad, sobre todo con esas porterías a cero que nos están ayudando a ganar. Seguir con un nivel sólido atrás y sabemos que con lo que tenemos arriba los goles van a llegar porque generamos y además están enchufados.

Faceta ofensiva. Nos centramos en mejorar ese aportado ofensivo, lo dije también aquí en rueda de prensa, que estaba con muchas ganas de mejorar y creo que todavía tengo mucho margen de mejora, pero sí que es cierto que nos focalizamos más, ponemos atención en ello. Siempre tuve esa salida defensiva, pero queremos aportar más arriba también.

Brian Oliván. Tranquilo, contento de que venga siempre para ayudar al equipo y más con la calidad que sabemos que tiene. En un club como el Sporting siempre he tenido mucha competencia con Pablo, con Cote, siempre he estado ahí peleándome. Estoy convencido de que en ambas posiciones puedo rendir a alto nivel y la competencia va a ser sana, no va a haber ningún problema y contento de que vengan a ayudar al equipo a luchar por el objetivo.

Cambio de sistema. Eso se lo tenéis que preguntar al míster. Está claro que cuantos más vengan, más opciones va a tener el míster de probar sistemas, sabemos el recorrido que tiene Brian, es un placer que venga a ayudar, pero eso queda en manos del míster. Sí que es cierto que se le abren muchas puertas a poder probar cosas nuevas.

Central o lateral. A mí me gusta jugar en el campo sobre todo, que es lo que todos queremos, tener minutos, estar enchufado tanto en una posición como en otra. Creo que al equipo le viene bien, poder rotar de sistemas incluso en el mismo partido. Lo que no voy a hacer es cerrarme puertas ni mucho menos, estoy muy cómodo en ambas posiciones y tengo margen de mejora todavía en ambas.

Deseos para 2026. Está claro que todo equipo que está en Segunda División lo que quiere es llegar rápido a los 50 puntos. Como club, como institución, sabemos lo que tenemos que hacer, pelear por el objetivo que es estar lo más arriba posible, yendo partido a partido, llegar a los 50 puntos, pero sin dejar de mirar la parte alta de la clasificación. Como objetivo personal, lo dije cuando renové, y es seguir creciendo como jugador. No hay mejor sitio que aquí para aspirar a lo más alto, seguir teniendo esa continuidad que he tenido esta primera vuelta, que para mí es muy importante el hecho de sumar los máximos minutos posibles y mejorar en ambas posiciones.

Málaga. Partido peligroso, como todos en esta categoría. Hace tres jornadas no ganó ningún local y tenemos que tener máxima concentración en todo momento del partido, es un rival que arriba tiene mucha pólvora, tenemos que aprovechar nuestras virtudes, que todos sabemos las que son. En esta categoría cuando te confías es cuando vienen los batacazos.

El Molinón. Tenemos que salir como venimos haciendo, sobre todo los arranques de partido. Es lo que enchufa a la afición. Tenemos que salir en ambas partes, no solo el comienzo del partido al máximo. La afición lo que quiere es ver jugadores con sangre, que vayan a duelos, que peleen, que se dejen todo el esfuerzo. La calidad la tenemos, está claro, si no no estaríamos aquí, pero lo que El Molinón nos exige, es concentración y amor al escudo.

Mejora defensiva. La clave ha sido la concentración y el trabajo en el día a día. Borja nos lo exige. Como se entrena se juega y creo en esa concentración cuando estamos al máximo todos. No puede ser que uno no lo esté, necesitamos de todo el equipo para sacar esa portería a cero adelante y todo se basa en la concentración.

Regreso del parón. Todos venimos con energía renovada, sin olvidar cómo acabamos, creo que eso es clave, no podemos relajarnos. El parón está bien para disfrutar con las familias, la gente que es de fuera, que disfrute, pero convencidos al 100% de lo que importa es el domingo. Somos profesionales, estamos aquí para trabajar y no podemos quitar el foco de ello.