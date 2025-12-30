El deseo del sportinguismo para 2026: "Con un par de llegadas podemos hablar de ascenso"

La vuelta del Sporting a los entrenamientos llegó ante una afición rojiblanca ilusionada con lo que queda por delante de temporada y que quiso acompañar a los de Borja Jiménez en su primera sesión tras el parón navideño. Con la grada del campo 1 repleta de seguidores, fueron los más pequeños los que se hicieron notar, animando al equipo con cánticos —un grupo de jóvenes llegó incluso a arrancarse con el himno del Sporting— y pudiendo compartir unos minutos con sus ídolos que se acercaron al final de la sesión para firmar cromos, balones, camisetas, cuadernos...

Por la izquierda, Martín Labrador, Daniel Menéndez y Hugo Menéndez.

Para el 2026, los deseos de la afición van todos en el mismo rumbo: conseguir el ansiado ascenso. "Ojalá consigamos el ascenso, igual es demasiado pedir, pero veo bien a los jugadores", expresa Sara Bautista que, no obstante, no olvida la deriva que tuvo el Sporting en los últimos años. "Siempre nos pasa la de empezar la temporada ganando y luego venirnos abajo, pero hay que seguir confiando", asegura Bautista. A su lado, José Luis González mantiene el mismo deseo, aunque con una petición clara. "Con un par de llegadas podemos hablar del ascenso, pero no va a ser fácil porque el resto de equipos también tienen mucho nivel", avisa González, focalizando en dos posiciones claras para fichar. "Necesitamos algún refuerzo en la plantilla, un delantero o un defensa no estaría mal".

Por la izquierda, Álvaro Fernández, el pequeño Nel González, Sara Bautista y José Luis González, en Mareo.

En la misma línea opina Daniel Menéndez, que acudió a Mareo desde Villaviciosa para acompañar a su hijo a ver el entrenamiento. "Nos falta arriba alguien que defina y otro que pueda avanzar con el balón por bandas", sintetiza. Sin embargo, en sus deseos para 2026 se muestra más precavido. "Esta temporada tuvimos una racha mala en la que vi al equipo algo justo. Esperemos que de aquí al final mejoren para conseguir lo que todos deseamos. Lo veo difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde", confía González a la hora de hablar del ascenso.

Más seguro se mostró Mateo Alonso, al que la plantilla le parece la adecuada para que por fin sea el año. "Lo que pido es el ascenso a Primera, creo que hay equipo de sobra", resume el joven, que ve "al equipo bien" y no cree necesario acudir al mercado invernal para traer futbolistas. Su padre, Eloy Alonso, también apunta al banquillo como una de las claves para subir. "Tenemos nivel para ascender y sobre todo un entrenador capacitado para conseguirlo", apoya Eloy Alonso que cuenta con que en 2026 el Sporting pueda jugar en Primera. Para lograrlo, menciona que "se necesita ajustar un poco más la plantilla", aunque tampoco especifica en que posición. La buena dinámica del equipo en diciembre ha llevado a que el sportinguismo pueda mirar arriba, confiando en "acabar de la mejor manera la primera vuelta y estar fuerte al final", sentencia Alonso.