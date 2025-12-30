Las entradas del Sporting para recibir al Málaga, a partir de 26 euros
El partido se disputa el domingo a las 14.00 horas
C. T.
El Sporting ha puesto a la venta para el público general las entradas para el partido de este domingo a las 14.00 horas ante el Málaga en El Molinón. Las localidades se pueden adquirir en las taquillas o de forma online a partir de un precio de 26 euros para los adultos y de 14 euros para los menores de 14 años. Los horarios en taquilla serán de 09.30 a 18.30 horas, hoy, de 09.30 a 14.30 horas el miércoles y viernes, de 11.00 a 14.00 horas el sábado y desde las 11.00 horas hasta el inicio de partido el propio domingo. El jueves día 1 de enero permanecerán cerradas.
