Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Las entradas del Sporting para recibir al Málaga, a partir de 26 euros

El partido se disputa el domingo a las 14.00 horas

Entrenamiento del Sporting tras la vuelta de Navidad

Entrenamiento del Sporting tras la vuelta de Navidad / Marcos León / LNE

C. T.

El Sporting ha puesto a la venta para el público general las entradas para el partido de este domingo a las 14.00 horas ante el Málaga en El Molinón. Las localidades se pueden adquirir en las taquillas o de forma online a partir de un precio de 26 euros para los adultos y de 14 euros para los menores de 14 años. Los horarios en taquilla serán de 09.30 a 18.30 horas, hoy, de 09.30 a 14.30 horas el miércoles y viernes, de 11.00 a 14.00 horas el sábado y desde las 11.00 horas hasta el inicio de partido el propio domingo. El jueves día 1 de enero permanecerán cerradas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents