Gazir, con el Sporting Genuine en Mercaplana
El rapero gijonés visitó el programa "La Tribuna de El Molinón"
C. T.
El Sporting Genuine celebró un nuevo programa de "La Tribuna de El Molinón" en el que el rapero Gazir les acompañó en su visita a Mecaplana, en el recinto ferial Luis Adaro. La plantilla pudo hablar largo y tendido con el freestyler gijonés, conocido sportinguista, que llega de proclamarse campeón de la FMS World Series en Chile, uno de los títulos más importantes a nivel mundial de su disciplina, y de forma contundente, ya que dominó en cada una de las jornadas de la competición. En la imagen, jugadores y cuerpo técnico del Sporting Genuine, junto a Gazir, tercero por la derecha, y trabajadores del stand de la Fundación Gijón Rural.
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
- ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
- Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
- Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
- El mensaje de un conocido dramaturgo asturiano afectado por el escándalo del Gordo de Villamanín: 'Son doce hombres por los que hay que tener piedad
- El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil