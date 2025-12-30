Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gazir, con el Sporting Genuine en Mercaplana

El rapero gijonés visitó el programa "La Tribuna de El Molinón"

Gazir, con el Sporting Genuine en Mercaplana | ÁNGEL GONZÁLEZ

C. T.

El Sporting Genuine celebró un nuevo programa de "La Tribuna de El Molinón" en el que el rapero Gazir les acompañó en su visita a Mecaplana, en el recinto ferial Luis Adaro. La plantilla pudo hablar largo y tendido con el freestyler gijonés, conocido sportinguista, que llega de proclamarse campeón de la FMS World Series en Chile, uno de los títulos más importantes a nivel mundial de su disciplina, y de forma contundente, ya que dominó en cada una de las jornadas de la competición. En la imagen, jugadores y cuerpo técnico del Sporting Genuine, junto a Gazir, tercero por la derecha, y trabajadores del stand de la Fundación Gijón Rural.

