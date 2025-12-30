Gazir, con el Sporting Genuine en Mercaplana

El Sporting Genuine celebró un nuevo programa de "La Tribuna de El Molinón" en el que el rapero Gazir les acompañó en su visita a Mecaplana, en el recinto ferial Luis Adaro. La plantilla pudo hablar largo y tendido con el freestyler gijonés, conocido sportinguista, que llega de proclamarse campeón de la FMS World Series en Chile, uno de los títulos más importantes a nivel mundial de su disciplina, y de forma contundente, ya que dominó en cada una de las jornadas de la competición. En la imagen, jugadores y cuerpo técnico del Sporting Genuine, junto a Gazir, tercero por la derecha, y trabajadores del stand de la Fundación Gijón Rural.