"Dar continuidad" a la buena racha de diciembre y "solidez defensiva": las máximas del Sporting tras el parón de Navidad

Con la acumulación de minutos, el parón navideño se presentó como una oportunidad para resetear, descansar piernas y volver a la carga. En el caso del Sporting llegó en un momento en el que atravesaba la mejor racha desde la llegada de Borja Jiménez, con un mes de diciembre sin goles en contra y con nueve puntos de nueve posibles.

En el vestuario el mensaje es claro: "darle continuidad", como expresó el lateral Diego Sánchez. Para ello, la fórmula que funciona, se mantiene. "Seguir con un nivel sólido atrás y sabemos que con lo que tenemos arriba los goles van a llegar porque generamos y además están enchufados", añadió el defensa avilesino.

El mensaje de 50 puntos y luego mirar arriba que tanto ha repetido Borja Jiménez en sus apariciones ante los medios también ha calado entre sus pupilos. Diego Sánchez, que nunca ha tenido reparo en mostrar que el objetivo es el ascenso, volvió a repetir ese mantra de "llegar rápido a los 50 puntos" para "pelear por estar lo más arriba posible".

Por el momento, la cifra marcada está a 20 puntos tras 19 jornadas disputadas, habiendo todavía en juego nueve puntos para finalizar la primera vuelta.

En el camino, el primer cruce será un Málaga lanzado que, como el Sporting, no conoce la derrota en diciembre más allá del batacazo en Copa que se pegó contra el Talavera y que muestra uno de los puntos débiles de los andaluces: son el tercer peor visitante de la categoría. "Tenemos que tener máxima concentración en todo momento.

Es un rival que arriba tiene mucha pólvora", analizó el defensa avilesino, que tras su renovación anunciada en diciembre y ser uno de los más destacados en los últimos encuentros, confía en seguir con las buenas sensaciones, sobre todo en ataque. "Todavía tengo mucho margen de mejora, pero sí que es cierto que me he focalizado en ese aspecto. Siempre tuve esa salida defensiva, pero quiero aportar más arriba también", explicó el zaguero que, ante la ya clásica pregunta de si prefiere jugar de central o lateral, volvió a incidir que a él le gusta "jugar en el campo y tener minutos".

Caicedo ya está en Gijón y se une al grupo para el partido ante el Málaga

En la segunda sesión de entrenamientos tras el parón de Navidad volvió a estar ausente Jordy Caicedo, que aterrizó ayer al mediodía en Asturias y que estará junto a sus compañeros en las tres sesiones que restan antes de enfrentarse al Málaga este domingo (14.00 horas). El delantero ecuatoriano, que tuvo problemas con el avión de vuelta, completará la plantilla de Borja Jiménez, que sigue contando con los canteranos Manu Rodríguez y Álex Diego así como con el portero Mario Ordóñez.

En esta última sesión en Mareo, la posesión y los espacios reducidos volvieron a ser los protagonistas junto con el trabajo de salida del balón desde defensas. También se vieron los primeros disparos de la semana que animaron a los sportinguistas que se acercaron hasta la ciudad deportiva para ver de cerca a sus ídolos.

El equipo descansará mañana tras el entrenamiento de hoy a las 9.30 horas a puerta cerrada y volverá en dinámica con dos sesiones más el viernes y sábado en donde será el turno de Borja Jiménez para escoger a los convocados. Al margen de la lesión de Loum, que sigue en proceso de rehabilitación de su rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y que ayer observó el trabajo de sus compañeros, Eric Curbelo hizo trabajo al margen en los últimos minutos de entrenamiento en ese reparto de cargas que lleva el cuerpo técnico de Jiménez para tener a todos sus jugadores a punto.

No se esperan movimientos en la plantilla, ni de entrada ni de salida, en estos primeros días de mercado invernal antes de enfrentarse al Málaga que tampoco da síntomas de que se vaya a reforzar antes de su visita a El Molinón. ◼