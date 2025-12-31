El deporte en Gijón navega con el viento a favor y espera un año que suponga el inicio de proyectos decisivos para las entidades con mayor peso social

Sopla viento intenso del sur en Mareo cuando los clubes gijoneses se juntan para el brindis navideño promovido por LA NUEVA ESPAÑA. Ha sido un año intenso, por fin han caído algunos ascensos tras temporadas de sinsabores, pero todos ellos esperan que el viento siga soplando fuerte, a su favor. El Sporting, representado por Gaspar; el Grupo, con los directivos Ana Echenique, Ana Villanueva y Tasio del Reguero; el Santa Olaya, personalizado en su presidente, Gonzalo Méndez, y su vicepresidenta primera, Noelia García; el Telecable, con su alma mater, Fernando Sierra, y la jugadora Judith Cobián; el Bádminton Astures, con el técnico David Gómez Casanovas y la jugadora Jana Villanueva; el Balonmano Gijón, con los directivos Víctor Manuel López, Ignacio González y Alberto González, y el Siroko, en la persona de su director deportivo, Emilio Mauro, levantan sus copas por un 2026 de éxitos y progreso.

El Sporting, referencia indiscutible de la ciudad, confía en alcanzar una regularidad que le convierta en candidato al ansiado ascenso a Primera División. Borja Jiménez asume el reto desde el banquillo, tras varias idas y venidas en este inicio de temporada que se han llevado por delante al entrenador que la inició, Asier Garitano.

Lo deportivo casi pasa a un segundo plano en el caso del Grupo Covadonga y del Club Natación Santa Olaya, otros dos emblemas de Gijón. Para ambos, 2026 tiene que ser el año que comiencen las obras de modernización, en el caso de la entidad con sede en Las Mestas, y de ampliación, si hablamos del club de la zona Oeste. Actuaciones vitales para su futuro inmediato mientras en el corto plazo esperan recoger los frutos deportivos de todo lo sembrado.

De frutos deportivos va sobrado el Telecable, asentado desde hace ya mucho tiempo en la élite femenina del hockey sobre patines. Pero el club de La Calzada quiere más, especialmente esa Copa del Rey que el año que viene por fin se jugará en Gijón, mientras pelea por ampliar sus horizontes materiales y sociales.

En el extremo opuesto vive el Siroko, un club recién creado que trata de afianzarse en la Liga Femenina 2 y construir un proyecto para dar salida a las jóvenes baloncestistas gijonesas. Y mientras el Balonmano Gijón ha convertido en rutina su buen trabajo con la cantera, el club con el que comparte La Tejerona, el Bádminton Astures, disfruta de las mieles de su llegada a la élite. Trabajo ofrecen todos, falta el viento a favor.

Gaspar: "A 2026 le pido regularidad y el ansiado ascenso"

Gaspar, como el resto de la plantilla del Sporting, siente que está ante el momento decisivo de la temporada. Tras varias subidas y bajadas y con un cambio de entrenador por el medio, Borja Jiménez en lugar de Asier Garitano, confía en encontrar la ansiada estabilidad que permita al equipo luchar por los puestos altos, quizás el salto de categoría. El primer paso, prenavideño, se dio con el triunfo en Leganés: "Significa acabar el año con treinta puntazos y con dos partidos todavía por jugar de la primera vuelta", subraya el futbolista rojiblanco.

El sportinguista reconoce el alivio por haber despejado a tiempo los nubarrones que amenazaban con un final tormentoso para la pasada campaña. "Colectivamente acabamos bastante mejor de lo que esperábamos", admite Gaspar, que apunta que el equipo está ahora "en un buen momento tras varias rachas". La eliminación copera a manos del Valencia entraba en los cálculos: "Fue una pena, pero es un rival de Primera y tuvimos las nuestras, sacamos notas positivas del partido".

Los deseos para 2026 los tiene claros: "Le pido que llegue ese ansiado ascenso. E individualmente, "después de un 2025 fastidiado, que me deje tranquilo para tener algo más de regularidad".

El Grupo, pendiente de la obra de modernización de la entidad El Grupo piensa a lo grande en 2026, en un año destinado "a poner en marcha la obra de la piscina de 25, que significará mucho a nivel de socio y en lo que se refiere a la modernización del club, con una nueva entrada, gimnasio, con las oficinas en un mismo lugar...", afirma Ana Echenique, vocal de la junta directiva grupista. El balance del año que termina es, a su juicio, "muy positivo, con muchos éxitos de las secciones y viendo crecer los proyectos como las becas deportivas". Tasio del Reguero, también directivo, apuesta por "seguir potenciando el ámbito social".

El Santa Olaya, de subidón, ante el año decisivo de su ampliación Más allá del ascenso del equipo masculino a División de Honor, el año que viene es prometedor para el Santa Olaya porque parece el definitivo para arrancar las obras de ampliación de las instalaciones, tras un complejo proceso político y burocrático. "Es vital para el club", afirma Gonzalo Méndez, su presidente, que subraya: "vamos a abrir el grifo de entrada de socios de 15.000 a 16.000; ese es el límite porque no vamos a saturar". En cuanto a lo deportivo, "hay muchas expectativas con un equipo muy joven en proceso de aprendizaje", señala Noelia García, vicepresidenta.

El Astures piensa en asentarse en la élite del bádminton Difícilmente se puede dar un año mejor para el Bádminton Astures, ascendido a la élite nacional. "Estamos muy contentos porque ha sido un año con un ascenso con el que no contábamos, un regalo, y además hemos hecho un equipo competitivo. Socialmente vivimos un ‘boom’, con el pabellón hasta arriba, no entran más niños", apunta David Gómez Casanovas, cabeza visible del club y presidente de la Asturiana. ¿El objetivo de 2026? "Mantenernos y luchar por el mejor puesto posible", asegura la jugadora Jana Villanueva.

El Siroko afronta la cimentación tras un inicio muy trabajado Iniciar un club desde la nada es duro, de ello pueden dar fe en el Siroko Gijón Basketball, recién creado para la Liga Femenina 2 de baloncesto. "Ha habido mucho trabajo de oficina, mucho día a día, y realmente estamos empezando a funcionar ahora deportivamente", dice Emilio Mauro, director deportivo de la nueva entidad. Al año que viene le pide "que vengan muchas más victorias que este año", en referencia al duro inicio de temporada, "porque esto se hace para que tenga repercursión, que las niñas se vean reflejadas".

El Telecable, con la vista puesta en la Copa en Gijón Si hay un club que haya hecho costumbre de los triunfos en la élite es el Telecable. Su director, Fernando Sierra, destaca de 2025 el título de la OK Liga y el subcampeonato de Europa, "que ya suena a poco, pero tiene un valor". Pero, además, ha pasado un año de crecimiento "a nivel de abonados y de público, con la ampliación de las gradas de Mata Jove, y de presencia en la sociedad". La jugadora Judith Cobián espera un 2026 en el que se pueda luchar por la Liga y la WSE Champions League y, sobre todo, "la Copa de la Reina en Gijón, del 14 al 17 de mayo, tenemos una cuenta pendiente".