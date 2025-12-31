Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación Sporting cierra el año con 759 actividades

Las iniciativas han tenido un impacto en 19.454 beneficiarios directos

Veteranos del Sporting en una de las iniciativas solidarias.

Veteranos del Sporting en una de las iniciativas solidarias. / LNE

C. T.

La Fundación Sporting cierra el 2025 con un balance de 759 actividades realizadas que han supuesto un impacto en 19.454 beneficiarios directos entre las diferentes iniciativas, programas formativos y acciones sociales. A su vez, han colaborado con 146 entidades entre las que se encuentra la Cocina Económica cuyo logo lució en la camiseta rojiblanca ante el Eibar.

TEMAS

