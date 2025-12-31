Hugo, el niño de 3 años que recita la plantilla de memoria, visita al Sporting

El Sporting invitó ayer a Hugo Palacio, el joven sportinguista de 3 años, que se hizo viral recientemente en redes sociales con un vídeo en el que recitaba de memoria toda la plantilla con sus dorsales incluidos. Hugo pudo conocer a los jugadores después del entrenamiento y fotografiarse junto a alguno de ellos como Guille Rosas, Gaspar o Pablo García.