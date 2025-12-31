El Sporting oficializa la renovación de Yáñez hasta 2028
El club comparte el acuerdo avanzado por LA NUEVA ESPAÑA de uno de los capitanes del conjunto rojiblanco
Ya es oficial. Rubén Yáñez amplía su contrato hasta 2028. El Sporting ha hecho oficial este miércoles, 31 de diciembre, el acuerdo avanzado por LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de noviembre. Yáñez, uno de los capitanes del conjunto rojiblanco, amplía su vinculación después de la anunciada renovación de Diego Sánchez. El Sporting fortalece así su columna vertebral con uno de los pilares del equipo.
Rubén Yáñez Alabart (12/10/1993, Lloret de Mar) continuará vistiendo la camiseta del Real Sporting de Gijón hasta junio de 2028, tras el acuerdo firmado entre el Club y el guardameta rojiblanco.
Yáñez, que se incorporó al Sporting en el verano de 2023 y acumula 98 partidos con el primer equipo rojiblanco, se ha convertido en uno de los capitanes y uno de los jugadores más relevantes de la primera plantilla.
El Sporting muestra su satisfacción por la ampliación de contrato de un referente del equipo y agradece a Rubén su profesionalidad y dedicación en todo momento, siendo un ejemplo sportinguista desde su llegada al Club.
