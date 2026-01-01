Yáñez adelanta los Reyes con el regalo de su renovación por el Sporting

El primer regalo del año llegó en clave de renovación. A pocas horas para acabar el 2025 el Sporting hacía oficial la ampliación de contrato de Rubén Yáñez hasta 2028, una operación adelantada en noviembre por LA NUEVA ESPAÑA. El guardameta sigue de esta forma los pasos de Diego Sánchez, también renovado recientemente, asentándose como una de las piezas claves del equipo y por el que el Grupo Orlegi ha puesto gran empeño en atar antes de que pudiera firmar contrato con otro equipo.

El de Blanes llegó hace tres temporadas a Gijón procedente de un Málaga que había descendido. En un momento en el que la portería del Sporting atravesaba una crisis llegó Yáñez para dejar los temores a un lado y convertirse en una pieza clave en el proyecto. El catalán va camino de cumplir cien partidos con el Sporting —Si no ocurre nada raro lo hará dentro de dos contra su exequipo el Cádiz—convertido en uno de los mejores porteros de la categoría. En datos, es el que más paradas ha hecho en todo 2025 entre los guardametas de Segunda División, con 125 intervenciones.

De ahí la importancia de una renovación que ha llegado a tiempo, confirmándola el último día del año a través de un vídeo en el que Yáñez va visitando diferentes porterías de la ciudad. Desde Mata Jove, pasando por el Pabellón de los Deportes, el de La Arena o La Guía, e incluso visitando las metas de Santa Cruz, casa del Gijón Industrial, de La Cruz, campo del Ceares, o del histórico campo del Puerto.

"La red y la madera te hace sentir a gusto, tan a gusto como me siento en esta ciudad en la que se respira el deporte por todas partes. La portería siempre es tu segunda casa, pero desde que llegué a Gijón se va convirtiendo en la primera", narra el propio Yáñez en el vídeo del anuncio en donde también se le puede ver en el parque Isabel La Católica jugando con unos niños o en El Molinón junto a Juan Carlos Ablanedo.

Con la ampliación de contrato de Rubén Yáñez ya son solo cuatro los jugadores de la primera plantilla que acaban este año su vinculación con el Sporting. Precisamente, su compañero Christian Joel es uno de ellos, junto al otro capitán, Kevin Vázquez, al central Eric Curbelo y a la última incorporación, Brian Oliván, que en caso de ascenso renovaría automáticamente por una campaña más.