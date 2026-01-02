Borja Jiménez sobre el mercado y las posibles salidas: "Estamos abiertos a cualquier llegada que mejore la plantilla"

Con las pilas cargadas y con ganas de continuar con las buenas sensaciones antes del parón, Borja Jiménez aseguró que su equipo está más que listo para recibir a un Málaga que visita El Molinón como el equipo más en forma de la categoría. Un duelo complicado en el que los gijoneses tienen a su favor a El Molinón y la escasa distracción que está siendo el mercado invernal en sus primeros días.

Un tema del que Jiménez habló, señalando que las operaciones se llevarán a cabo al final de la ventana de fichajes, donde las "reacciones a otros movimientos" irán desatascando las entradas y salidas.

Regreso. Feliz año para todos. Esperemos que 2026 nos traiga salud para hacer lo que más nos gusta que es entrenar y jugar al fútbol. Las fiestas bien, nos han servido para desconectar y estar con familias. No nos damos cuenta muchas veces, pero esta profesión no te da días libres para compartir con los familiares, solo vacaciones. Vienen muy bien estos parones y la vuelta al trabajo muy bien, con todos los jugadores disponibles.

Málaga. He visto sus últimos cinco partidos, desde que está Funes en el equipo, que no han cosechado ninguna derrota. Tiene unos números muy buenos. Es un equipo muy alegre, muy dinámico, capaz de presionarte alto, capaz de cambiar su línea para defender más bajo, con jugadores de talento como Larrubia, Dani Lorenzo, Joaquín… Todos son futbolistas de tres cuartos de campo hacia delante de muchísimo talento. Es un rival muy difícil, que si no me equivoco ahora mismo, es el equipo más en forma en la categoría, así que es un partido muy complicado, pero tenemos el factor Molinón y eso es determinante siempre.

Parón. Ha llegado en el momento perfecto, con una buena dinámica y te vas muy feliz a las vacaciones, muy contento después de ganar el tercer partido consecutivo, segundo fuera de casa, que es muy importante, así que ha llegado en el mejor momento para irnos y pasar unas Navidades muy bonitas con nuestra gente.

Primera vuelta. Los afrontamos como afrontamos todos, sabiendo qué mirar muy lejos no tiene ningún sentido, que tenemos el partido del domingo y luego tenemos muy seguido el del Cádiz, o sea que no le damos ni más ni menos importancia, jugamos con nuestra gente, en El Molinón, que es muy importante y ellos también se merecen estas alegrías que estamos dando fuera. Al final, queremos seguir con esa dinámica positiva para llegar a esos 50 puntos, que es nuestro objetivo.

Mercado. Cuanto antes nos lleguen, mejor, pero eso lo pensamos todos los entrenadores, lo que pasa que los mercados casi siempre son al contrario, llegan al final porque es cuando se produce un movimiento y eso va desencadenando en otros. El número, no sabría decir si uno, ninguno, dos, tres…, estamos abiertos a cualquier cosa que pueda mejorar la plantilla, que es muy difícil porque tenemos muy buenos futbolistas, porque no tenemos fichas libres, va a depender de muchísimas cosas. No es lo que nos preocupa a mí personalmente para estos días.

Falta de gol desde el banquillo. El otro día salió Gaspar y dio la asistencia. Creo que es algo que no le damos ningún valor, a que los jugadores del banquillo aporten en cuanto a números. Al final los datos están ahí. Hay que leerlos, pero muchas veces no hacerlos caso.

Miguel de la Fuente. No me han dicho nada porque no es uno de los nombres que estén a día de hoy encima de la mesa. Miguel tiene contrato en el Leganés, además, un contrato largo en cuanto a duración. No es uno de los jugadores sobre los que estemos hablando con esa inmediatez de poder incorporarlo. Es un muy buen futbolista, ya lo ha demostrado primero conmigo en Segunda y el año pasado en Primera. No sería muy lógico tampoco cerrar las puertas a nadie, pero ya digo que no es un jugador del que ahora mismo estemos valorando porque tiene, lo sé de buena tinta, un contrato largo en el Leganés.

Objetivo. Nunca renunciamos a nada, pero creo que el primer objetivo, que ya lo he dicho muchas veces, no solo para el Sporting, para el 90% de los equipos de esta categoría tiene que ser conseguir esos 50 puntos, esa salvación. Cada año vemos a un equipo grande que está, cuando inicia el año, preparado para ascender y se acaba complicando el año. Lo viví hace tres años en Leganés cuando llegamos, vosotros lo visteis cerquita el año pasado. Hay que tener los pies en el suelo siempre, no renunciamos a nada, ni lo vamos a hacer nunca, porque es algo que me caracteriza a mí personalmente, el querer ser ambicioso y ganador.

Nacho Martín. Desde que hemos llegado aquí, Nacho está, excepto en las dos o tres primeras semanas, participando con mucha asiduidad, siendo titular y estamos contentos con su rendimiento, muy contentos con su evolución. Es un chico de la casa que eso es muy importante y un jugador que sienten de manera especial el escudo, que le hace diferencial. Como dije en su momento con Queipo, son los futbolistas a los que más tenemos que cuidar entre todos los que estamos aquí. Llevan muchos años y estoy convencido de que quieren estar aquí mucho tiempo.

Salidas. Personalmente, no me he sentado con ningún futbolista para decirle que no cuento, porque el fútbol ya me ha enseñado en alguna otra ocasión que hay veces que te anticipas a una situación y luego no se puede dar y lo que parecía una situación normal se complica. No creo que sea yo la persona que deba hablar con ellos de estos temas, porque no me corresponde. Yo lo que hago es ponerles en el campo. Creo que todos son conscientes de la importancia o no que tienen dentro del equipo y eso les hace posicionarse en los mercados para buscar más minutos o para buscar otras oportunidades.

Fin de contratos. Los futbolistas que se les acaba el contrato al final es su mejor época porque es donde deben mostrarse, ya no solo para poder renovar aquí, sino para poder ir a otros clubes o a otras categorías. Es un momento donde al futbolista se está jugando mucho, eso le hace tener todavía más ambición para continuar en el club donde está o poder ir a un sitio mejor. Son meses donde todavía no les puede distraer nada de esto, donde ellos buscan su mejor momento para tener un muy buen contrato el año que viene, así que creo que es positivo.