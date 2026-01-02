Juan Fernández-Ahuja, nuevo abonado más joven
Un bebé gijonés se convierte en el último socio de 2025 tras nacer el 31 de diciembre
C. T.
El 2025 se cerró con la llegada de un nuevo sportinguista. El 31 de diciembre nacía Juan Fernández-Ahuja Villagrán, que a las pocas horas ya se convertía en el socio más joven del club y el último en hacerse el año pasado. De esta forma, el sportinguismo ha sumado un seguidor más a sus filas con la incorporación de Juan Fernández-Ahuja. Una forma más que perfecta de cerrar el año y empezar el nuevo ya de cara al primer partido del conjunto de Borja Jiménez que se enfrenta este domingo a las 14.00 horas al Málaga en El Molinón, el primer partido de su equipo para el joven Juan Fernández-Ahuja que ya es uno más de la Mareona.
