Juan Fernández-Ahuja, nuevo abonado más joven

El 2025 se cerró con la llegada de un nuevo sportinguista. El 31 de diciembre nacía Juan Fernández-Ahuja Villagrán, que a las pocas horas ya se convertía en el socio más joven del club y el último en hacerse el año pasado. De esta forma, el sportinguismo ha sumado un seguidor más a sus filas con la incorporación de Juan Fernández-Ahuja. Una forma más que perfecta de cerrar el año y empezar el nuevo ya de cara al primer partido del conjunto de Borja Jiménez que se enfrenta este domingo a las 14.00 horas al Málaga en El Molinón, el primer partido de su equipo para el joven Juan Fernández-Ahuja que ya es uno más de la Mareona.