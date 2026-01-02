El Sporting pone a disposición de los socios 380 entradas para el partido del Cádiz
Cada localidad está a un precio de 20 euros
C. T.
Gijón
El Sporting ha confirmado la puesta a la venta de las 380 localidades que ha recibido para el partido contra el Cádiz en la jornada 21, que se disputará el viernes 9 de enero, a las 20.30 horas. Las entradas están a la venta en la web del club para los abonados con un precio de 20 euros cada una. El plazo de inscripción estará abierto hasta mañana, a las 09.00 horas. Los abonados "Embaxadores" que se inscriban y sean residentes en Andalucía tendrán prioridad a la hora de optar a las entradas.
