Ablanedo será homenajeado al inicio del partido ante el Málaga

En el encuentro ante el Málaga, el Sporting homenajeará a Juan Carlos Ablanedo en los prolegómenos del partido y dentro de los actos que se están llevando a cabo para celebrar el 120 aniversario del club. El exportero rojiblanco fue noticia esta semana, precisamente, al acompañar a Rubén Yáñez en el vídeo en el que se anunciaba la renovación hasta 2028 del de Blanes. Ablanedo disputó 398 partidos con el Sporting, siendo internacional y ganando tres trofeos Zamora como mejor portero de Primera.