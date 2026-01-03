Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ablanedo será homenajeado al inicio del partido ante el Málaga

El exportero rojiblanco disputó cerca de 400 partidos con el Sporting

Juan Carlos Ablanedo posa con una fotografía impresa de Yáñez en El Molinón.

C. T.

Gijón

En el encuentro ante el Málaga, el Sporting homenajeará a Juan Carlos Ablanedo en los prolegómenos del partido y dentro de los actos que se están llevando a cabo para celebrar el 120 aniversario del club. El exportero rojiblanco fue noticia esta semana, precisamente, al acompañar a Rubén Yáñez en el vídeo en el que se anunciaba la renovación hasta 2028 del de Blanes. Ablanedo disputó 398 partidos con el Sporting, siendo internacional y ganando tres trofeos Zamora como mejor portero de Primera.

