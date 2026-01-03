Ablanedo será homenajeado al inicio del partido ante el Málaga
El exportero rojiblanco disputó cerca de 400 partidos con el Sporting
C. T.
Gijón
En el encuentro ante el Málaga, el Sporting homenajeará a Juan Carlos Ablanedo en los prolegómenos del partido y dentro de los actos que se están llevando a cabo para celebrar el 120 aniversario del club. El exportero rojiblanco fue noticia esta semana, precisamente, al acompañar a Rubén Yáñez en el vídeo en el que se anunciaba la renovación hasta 2028 del de Blanes. Ablanedo disputó 398 partidos con el Sporting, siendo internacional y ganando tres trofeos Zamora como mejor portero de Primera.
