Baby Málaga: el anális de Josu Uribe sobre el próximo rival del Sporting

Después de un corto pero necesario parón, vuelve el fútbol al Enrique Castro Quini, y lo hace con un enfrentamiento entre dos históricos de nuestro fútbol que llegan al alza, ambos con una de las mejores líneas tanto de resultados como de juego de toda la temporada en esta compleja e igualada Liga Hypermotion.

Tanto Real Sporting como Málaga CF intentarán seguir sumando buenas sensaciones y mirar a la parte noble de la clasificación, reafirmando los motivos de su notable mejoría en los últimos meses de competición.

El equipo andaluz atravesó una crisis económica y deportiva de enorme magnitud que incluso le llevó a salir hace dos años de la Liga de Fútbol Profesional, sufriendo lo indecible para recuperar la categoría perdida.

De la mano de Pellicer logró, con una idea de trabajo basada en gente muy joven, el doble objetivo de recuperar la categoría perdida y salir de esa crisis económica tan importante, además de dar la estabilidad necesaria en la categoría de plata al club andaluz.

La llegada de Loren a la dirección deportiva tenía una apuesta marcada y clara: introducir en un club con muchísimos problemas económicos una metodología de trabajo que le permitiese sacar, en el menor tiempo posible, un buen número de chicos jóvenes con capacidad para competir en el fútbol profesional, reduciendo al máximo las inversiones económicas y captando talento en un mercado mucho más asequible.

El técnico burgalés llevó a la práctica todo el trabajo realizado en Zubieta con los jóvenes de la Real. Con paciencia y las ideas muy claras ha demostrado que, si se cree en el trabajo de formación, se invierte en infraestructuras y en buenos técnicos, el resultado llega antes o después. Gran trabajo el realizado para ahora poder generar ingresos también a través de posibles ventas de sus jóvenes perlas.

El Málaga es el equipo del fútbol profesional que más jugadores jóvenes de su estructura ha introducido en el fútbol profesional en estos dos últimos años y no ha perdido competitividad en ningún momento.

El desgaste y los resultados del equipo le costaron el puesto a un buen técnico como es Pellicer. El club, con las ideas claras en su apuesta por la formación, entendió que el perfil ideal era alguien que hubiese trabajado con muchos de ellos y tuviese un conocimiento exhaustivo de la plantilla, como el técnico del filial, Funes.

Los resultados no han dejado en mal lugar la arriesgada decisión de la dirección deportiva de apostar por un técnico sin experiencia en el alto nivel. Un equipo invicto desde su llegada, con tres victorias y dos empates, invita a pensar que las decisiones bien meditadas suelen salir bien.

Los andaluces, desde la llegada de Funes, han trabajado con dos modelos de juego: 1-4-3-3, pasando como variante al 1-4-2-3-1.

Son un equipo valiente y agresivo en las transiciones. Como equipo joven cometen errores en defensa o pérdidas de balón en zonas peligrosas que les han costado puntos, pero no pierden nunca la cara al partido e intentan imponer un ritmo muy alto al juego.

Un equipo ahora mismo muy reconocible en su fútbol y con mucha confianza en lo que realiza sobre el césped. No será un equipo excelente en el control del juego, pero su ritmo y velocidad exigen muchísimo y no permiten momentos de relajación, porque siempre quieren hacer daño con balón.

En la portería, un mítico como Herrero, que les aporta mucha experiencia y saber estar.

Línea de cuatro con dos laterales a los que les gusta proyectarse en ataque y que sufren sin balón cuando no tienen ayudas, como Puga y Víctor, acompañados en el centro de la defensa por jugadores con experiencia en la categoría como Murillo, Galilea y Montero.

En la sala de máquinas, gente muy joven, con mucho fútbol y un enorme ritmo de juego, como Merino, Rafa Rodríguez, Dani Lorenzo y Ochoa, junto a dos jugadores con un mayor punto de madurez en su juego como Dotor y Juanpe.

En los exteriores, dos jugadores importantes por velocidad y peligrosos con espacios, como Larrubia y Muñoz, además del vasco Lobete, que junto a la incorporación ofensiva de los laterales les permite tener un buen juego exterior.

En punta, dos atacantes muy jóvenes como Chupe y Niño, con mucho trabajo y una buena relación con el gol, están dando un magnífico rendimiento, además del vasco Jauregui.

Un equipo con bastante equilibrio entre goles recibidos y encajados. Llama la atención el gran reparto goleador entre muchos jugadores, ya que llegan mucho y bien desde todas las zonas en un fútbol muy dinámico.

Partido importante para los rojiblancos, que de sumar los tres puntos darían un enorme salto en la tabla. Seguir en esa línea de equilibrio en su juego y de pocos errores cometidos debe ser el camino a seguir. Enfrente habrá un equipo con un estilo de juego valiente y agresivo, que nunca pierde la cara al partido. Comete errores propios de la inmadurez futbolística, pero este baby Málaga es un equipo incómodo al que enfrentarse y bonito de ver para los que nos gusta el fútbol sin control y lleno de electricidad: el fútbol de verdad, el fútbol de la calle.

Feliz año, amigos.