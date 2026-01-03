Mareo acoge la tercera edición de "La Pachangona"
El triunfo fue para el conjunto formado por empleados del club
C. T.
Como ya es tradición desde hace tres años, el Sporting organizó en Mareo "La Pachangona" en donde personal del club, periodistas, miembros de la grada de animación y de las peñas, así como tuiteros y miembros del RSG Business compartieron un torneo que también contó con la presencia de Cote o David Guerra, entre otros. El triunfo fue para los empleados del Sporting, que sumaron 13 puntos en los seis partidos disputados.
